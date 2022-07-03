شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر مجموعة الدردشة والمكالمات الصوتية في مجموعات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر ميتا ميزتين جديدتين لمجموعات فيس بوك مع الدردشة الجماعية والمكالمات الصوتية ، وفقًا لتقرير صادر عن How To Geek، حيث تختبر شركة الوسائط الاجتماعية شريطًا جانبيًا جديدًا على الجانب الأيسر من تطبيقات الهواتف الذكية ، على غرار تخطيط Discord و Slack والتطبيقات الأخرى التي تسمح بالرسائل الجماعية.

وإلى جانب الشريط الجانبي الجديد ، يمكنك أيضًا "تثبيت" المجموعات في أعلى القائمة ، وهي ميزة قد يكون مستخدمو WhatsApp على دراية بها أيضًا، وفي المجموعات ، يمكنك الآن إنشاء قنوات دردشة وقنوات صوتية بالإضافة إلى التغذية العادية.

ويمكن لأعضاء المجموعة الانضمام إلى القنوات الصوتية ومغادرتها في أي وقت ، على غرار Discord و Telegram، ويمكن الوصول إلى الدردشات النصية في كل من مجموعات Facebook و Facebook Messenger.

وشهدت تطبيقات المراسلة الأحدث المستندة إلى السحابة مثل Telegram و Discord قفزة هائلة في الشعبية على مر السنين. أيضًا ، نظرًا للتسريبات المتعددة لبيانات المستخدم التي حدثت على مر السنين ، فإن سمعة Facebook كمنصة اجتماعية جديرة بالثقة قد تضررت.

وتمتلك Meta منصة WhatsApp ولكن نظرًا لأن العديد من المستخدمين يذهبون إلى Messenger والمجموعات بشكل مقتصد هذه الأيام بسبب تطبيقات المراسلة الأحدث ، تحاول الشركة تنشيط خدماتها القائمة التي تعاني من المنافسة.