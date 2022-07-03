شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط الصين لخفض "اعتمادها" على أبل ومايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الواضح أن سوق أنظمة تشغيل الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر الشخصي مقسم إلى فئتين - مايكروسوفت Windows و macOS من أبل، وبالطبع ، هناك Linux ولكنه ليس سائدًا حقًا، حيث يمكنك أن تكون في أي مكان في العالم ومن المحتمل أن يستخدم معظم الناس أيًا من نظامي التشغيل هذين، ولا تختلف الصين بهذا المعنى.

ويشير تقرير صادر عن South Morning China Post إلى أن حصة أبل في macOS آخذة في الارتفاع وتقف الآن عند 15٪ في الصين، أما مايكروسوفت ويندوز - كما هو الحال في معظم البلدان - يهيمن على السوق بحصة تبلغ 85٪. الآن ، يقال إن هذا لم يسير بشكل جيد مع الحكومة الصينية، حيث تريد الصين قطع الاعتماد على التكنولوجيا من الولايات المتحدة ومن الواضح أن هذا لا يحدث بالنظر إلى حصة أبل المتزايدة وهيمنة Microsoft.





رد الصين على نظامي التشغيل macOS و Windows؟ويذكر التقرير الإخباري أن الصين كثفت جهودها لاستبدال نظامي التشغيل macOS و Windows بنظام التشغيل الخاص بها - Kylin، حيث إنه ليس نظام تشغيل جديدًا حيث تم تقديم Kylin في عام 2011 من قبل الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، ومع ذلك ، فإنه لم يصبح سائدًا حقًا ولكن يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل أجهزة الكمبيوتر العسكرية والحكومية في الصين.

والآن ، وفقًا للتقرير ، تعمل الصين على إصدار مفتوح المصدر من Kylin، حيث أن الفكرة وراء ذلك هي استبدال Microsoft Windows و macOS، فيما تعد Kylinsoft ، وهي شركة تابعة لشركة China Electronics Corp المملوكة للدولة ، هي الشركة التي تقف وراء فكرة إنشاء نسخة مفتوحة المصدر من Kylin.

ويكشف التقرير أيضًا أن Kylinsoft قد تعاونت مع حوالي 12 شركة صينية لتوسيع جهودها، من خلال جعلها مفتوحة المصدر ، ستسمح الصين الآن للمبرمجين والمطورين بمشاركة الرموز لنظام التشغيل Kylin، ويبقى أن نرى مدى قرب - ومدى نجاح - الصين في جعل نظام Kylin OS سائدًا. في الوقت الحالي ، يعتبر نظام التشغيل Windows هو السائد في الصين ، كما أن شركة أبل تحقق تقدمًا في السوق أيضًا.