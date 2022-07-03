شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سيارات ذاتية القيادة تتوقف فى نفس الوقت وتعطل حركة المرور لساعات بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت عدة سيارات ذاتية القيادة فى حادث غريب في وقت واحد في الولايات المتحدة ومنعت حركة المرور لبضع ساعات حتى وصل موظفو الشركة ونقلوا المركبات ذاتية القيادة يدويًا، حيث توقفت أكثر من 6 من سيارات الأجرة الآلية Cruise عن العمل ، مما تسبب في حدوث "حاجز بدون سائق" استمر لعدة ساعات، وفقًا لتقارير TechCrunch.

وقال متحدث باسم شركة كروز، دون الكشف عن السبب ، إن المشكلة قد تم حلها و "لم يتأثر أي راكب" و"نعتذر لأي شخص تعرض للإزعاج"، وقدتم استرداد المركبات من خلال مزيج من المساعدة عن بعد والاسترجاع اليدوي، وأطلقت Cruise مؤخرًا أول خدمة تجارية لروبوتات الأجرة بدون سائق بالكامل في المدينة.

وتوقفت ما لا يقل عن ست مركبات ذاتية القيادة بشكل مفاجئ في الشارع، وكتب أحد الركاب الذي رأى "حاجز الطريق بدون سائق" على موقع Reddit: "أول شيء أقوله لزملائي في العمل هو أنهم يجتمعون معًا لقتلنا، لقد كان حدثًا سرياليًا للغاية".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام ، حاول ضابط شرطة إيقاف روبوتاكسي كروز ، على ما يبدو بسبب إطفاء المصابيح الأمامية للسيارة في الليل، وقالت الشركة في وقت لاحق إن الحادث كان بسبب "خطأ بشري".