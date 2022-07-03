شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Counterpoint: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية لأقل من 100 مليون جهاز في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت مبيعات الهواتف الذكية للمرة الثانية خلال عقد من الزمان، في جميع أنحاء العالم إلى أقل من 100 مليون وحدة، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن خدمة Market Pulse التابعة لـ Counterpoint Research، حيث تراجعت مبيعات الهواتف الذكية العالمية إلى 96 مليون وحدة في مايو.

ومقارنة بشهر أبريل، شهدت مبيعات الهواتف الذكية في مايو انخفاضًا بنسبة 4 في المائة وانخفاضًا بنسبة 10 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وفقط خلال جائحة COVID انخفض السوق إلى ما دون علامة 100 مليون وحدة، على الرغم من أن السوق لم يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة، إلا أنه كان يعمل بشكل جيد على الرغم من نقص المكونات وموجات Covid-19 المتعددة في الأشهر الأخيرة.

ولعل الإغلاق في الصين هو سبب التراجع في الشهرين الماضيين، لكن بحث Counterpoint يشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتضخم عبر الدول المختلفة هما مصدر القلق الرئيسي لسوق الهواتف الذكية.

وبسبب انخفاض الطلب ينتهي الأمر بمصنعي الهواتف الذكية بوحدات غير مباعة في مخزونهم. أشار تقرير إلى أن سامسونج لديها حوالي 50 مليون وحدة غير مباعة في مخزون الموزعين الخاصين بها في انتظار البيع، وتعتقد الشركة أن الوضع سيتحسن مع تقدمنا ​​خلال النصف الثاني من العام.