شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوصل لتسوية قضائية وتدفع 90 مليون دولار لمطوري التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت شركة محاماة أمريكية من التفاوض مع شركة جوجل والحصول على تسوية بقيمة 90 مليون دولار نيابة عن مجموعة من مطوري تطبيقات أندرويد الذين ادعوا أن جوجل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار وألحقت الأذى بهم من خلال مبادرات سياسة متجر Play المانعة للمنافسة، حيث تم رفع الدعوى الجماعية نيابة عن هؤلاء المطورين.

وكان Hagens Berman أول من أطلق دعوى جماعية نيابة عن المطورين ، وتولى زمام المبادرة في مفاوضات التسوية ، وصمم الاتفاقية مع جوجل بعد انتصارها القانوني على Apple في عام 2021 ، مما أدى إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار لصالح مطوري iOS في الولايات المتحدة. على المطالبات ذات الصلة.

ويدعي محامو هاجنز بيرمان أنه من خلال استبعاد متاجر التطبيقات الأخرى ، أجبرت جوجل مطوري أندرويد الأمريكيين على دفع أسعار باهظة ، في انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية. منذ أن رفعت الشركة القضية مع المحامي المشارك Sperling & Slater في 17 أغسطس 2020 ، فهي مستمرة بالفعل ضد جوجل في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

وتزعم الدعوى القضائية أن جوجل احتكرت بشكل غير لائق توزيع نظام التشغيل أندرويد ومقدمي خدمة دفع المنتجات داخل التطبيق في الولايات المتحدة ومنعت المنافسة التي من شأنها أن تفيد مطوري تطبيقات أندرويد.

ما يمكن للمطورين توقعه من تسوية متجر جوجل Play:

وفقًا للتسوية ، تنشئ جوجل صندوقًا بقيمة 90 مليون دولار لمساعدة المطورين الأمريكيين الذين حققوا مليوني دولار أو أقل في الإيرادات من خلال جوجل Play سنويًا من 2016 إلى 2021، الغالبية العظمى من المطورين الأمريكيين الذين يكسبون المال من خلال جوجل Play سيكونون مؤهلين لتلقي الأموال من هذا الصندوق إذا رغبوا في ذلك. وفقًا لمدونة جوجل ، إذا وافقت المحكمة على التسوية ، فسيتم إبلاغ المطورين المؤهلين ومنحهم الفرصة للحصول على توزيع من الصندوق.

وقالت جوجل إنها ، بالإضافة إلى الصندوق ، ملتزمة بالحفاظ على عدد من المعايير الحالية وإضافة مزايا جديدة تساعد المطورين على الإبداع والتفاعل مع المستخدمين. إلى جانب تغيير اتفاقية توزيع مطوري البرامج لتوضيح أنه يمكن للمطورين استخدام معلومات الاتصال داخل التطبيق للاتصال بالمستخدمين مباشرةً ، وافقت جوجل أيضًا على إعداد ركن تطبيقات Indie على الصفحة الرئيسية للولايات المتحدة لمتجر جوجل Play Store لعرض التطبيقات من مطوري بدء التشغيل المستقلين والصغار.

وتُلزم الاتفاقية أيضًا جوجل بالمحافظة على التغييرات التي أجرتها على نظام التشغيل أندرويد 12 لمدة ثلاث سنوات ، مما يتيح التحديثات التلقائية من متاجر تطبيقات أندرويد الأخرى. وفقًا للتسوية ، وافقت جوجل أيضًا على نشر تقرير شفافية سنوي من شأنه أن يمنح المطورين معلومات مفيدة حول كيفية عمل متجر جوجل Play.