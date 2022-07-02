شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة التجريبية من تطبيق Gboard تتيح تقسيم لوحة المفاتيح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في وقت سابق من هذا العام، اختبار تخطيط لوحة المفاتيح المنقسمة في تطبيق Gboard مع مجموعة مختارة من المستخدمين، والآن تعمل Google على إعداد المزيد من المستخدمين للاختبار التجريبي وخاصة مستخدمي الهواتف الذكية القابلة للطي من سلسلة Samsung Galaxy Z، حيث يتم طرح ميزة لوحة المفاتيح المنقسمة مع الإصدار التجريبي من Gboard الذي تم تمييزه بـ 11.9.04 ولكن يبدو أنه غير متاح للجميع.

ويقال إن العديد من المستخدمين الذين يستخدمون إصدار Gboard 11.9.04 لم يتلقوا ميزة لوحة المفاتيح المنقسمة مما يعني أن Google لا تزال تختبر الميزة ، وقد تكون متاحة لجمهور أوسع بعد فترة فقط، وإذا كنت ترغب في تجربة الميزة الموجودة على الجهاز القابل للطي ، فأنت بحاجة إلى التسجيل في البرنامج التجريبي أولاً والانتظار حتى يسقط التحديث.

وتعد لوحة المفاتيح المنقسمة ليست ميزة فريدة مفقودة من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث يوفر تطبيق لوحة مفاتيح الأسهم من Samsung لوحة مفاتيح مقسمة بالفعل Gboard على التطبيقات الأخرى، كما أن إدخال لوحة المفاتيح المنقسمة سيجعل تجربة الكتابة أفضل بالنسبة لهم.

وسيتمكن المستخدمون من التغيير إلى تخطيط لوحة المفاتيح المنقسمة عن طريق الضغط على زر في شريط أدوات Gboard ، وبعد ذلك سيتم تقسيم لوحة المفاتيح إلى نصفين لاستيعاب نصفي الشاشة، وعلاوة على ذلك ، سيتم استبدال الزر الموجود في شريط الأدوات بزر آخر سيعكس التخطيط إلى الوضع الطبيعي.

ولا توجد كلمة رسمية حول متى ستكون ميزة لوحة المفاتيح المنقسمة متاحة للجميع. لكن يمكننا أن نتوقع من Google إطلاق الميزة لمستخدمي الهواتف الذكية القابلة للطي في الأشهر المقبلة.