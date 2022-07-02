شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام متسللين كوريين شماليين بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم تحليل لباحثي بلوكتشين، وهى خدمة لمستكشفى العملات المشفرة، عن وجود احتمال كبير بأن متسللين كوريين شماليين وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، عبر ثغرة فيما يعرف بجسر سلاسل الكتل، وفقا لموقع Cnbc.

استهدف المتسللون جسر بلوكتشين الذي طورته شركة Horizon الأميركية الناشئة في مجال التشفير، وتم استخدام الأداة من قبل متداولى التشفير لمبادلة الرموز بين الشبكات المختلفة.



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من جانبها، أوضحت شركة التحليلات Elliptic في مدونة يوم الأربعاء، إن هناك "مؤشرات قوية" على أن Lazarus Group، مجموعة قرصنة جماعية لها علاقات قوية مع بيونج يانج، دبرت الهجوم.

وأضافت Elliptic أن معظم الأموال تم تحويلها على الفور إلى عملة إيثر المشفرة، وزعمت الشركة أن المتسللين بدأوا فى غسل الأصول المسروقة.

وقالت Elliptic إنها استخدمت أدوات تعرف بمنع الخلط أو "demixing" لتتبع العملات المشفرة المسروقة المرسلة عبر Tornado Cash إلى العديد من محافظ إيثر الجديدة.

كما قامت شركة Chainalysi، وهى شركة أمان أخرى تعمل بنظام سلاسل الكتل وتعمل مع Harmony للتحقيق فى الاختراق، بدعم النتائج، وفقاً لموقع شبكة "CNBC.

وبحسب الشركات، فإن الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم وما تلاه من غسيل للأموال يحملان عدداً من أوجه التشابه مع سرقات تشفير سابقة يُعتقد أنها من نفس المجموعة المعروفة باسم Lazarus