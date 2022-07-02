شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط أبل لتغيير الطريقة التى تملأ بها الوقود فى سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد شركة أبل أن تبدأ في شراء "الوقود" مباشرة من لوحة القيادة في سيارتك في وقت مبكر من هذا الخريف، عندما يتم طرح أحدث إصدار من برنامج CarPlay الخاص بها، ما يسرع من دفع الشركة لتحويل سيارتك إلى متجر للسلع والخدمات.

حيث إن هذه هي ميزة جديدة تم الكشف عنها بهدوء في مؤتمر مطوري أبل هذا الشهر ستسمح لمستخدمي CarPlay فبالضغط على تطبيق للتنقل إلى مضخة وشراء الوقود مباشرة من شاشة في السيارة ، وتخطي العملية المعتادة لإدخال بطاقة ائتمان أو النقر عليها، لكن لم يتم الإبلاغ سابقًا عن تفاصيل العرض التوضيحي لشركة أبل للمطورين.

ولكن شركة HF Sinclair ومقرها دالاس ، والتي تسوق البنزين في 1600 محطة في الولايات المتحدة ، قالت لرويترز إنها تخطط لاستخدام تقنية CarPlay الجديدة وستعلن التفاصيل في الأشهر المقبلة، وقال جاك بارجر ، نائب الرئيس الأول للتسويق في الشركة: "نحن متحمسون لفكرة أن المستهلكين يمكنهم الانتقال إلى محطة سنكلير وشراء الوقود من شاشة الملاحة في سياراتهم".

ولعل تطبيقات الوقود هي الأحدث في دفعة متواصلة من أبل لإتاحة إمكانية النقر للشراء من شاشة التنقل. لقد فتحت بالفعل CarPlay لتطبيقات وقوف السيارات وشحن المركبات الكهربائية وطلب الطعام ، كما أنها تضيف تطبيقات مهام القيادة مثل تسجيل الأميال في رحلات العمل.

ولا تفرض أبل حاليًا رسومًا على شركات صناعة السيارات أو المطورين أو المستخدمين مقابل CarPlay ؛ قال هوراس ديديو ، المحلل في Asymco ومؤسس شركة Micromobility Industries ، إن الاهتمام التجاري يضع أبل في المقدمة مع تحول السيارات إلى أجهزة كمبيوتر متدحرجة. وستصل الميزة الجديدة إلى مئات طرازات السيارات المتوافقة بالفعل مع CarPlay عندما تصدر أبل تحديثات البرامج هذا الخريف.