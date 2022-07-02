شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تؤجل إطلاق قمرين عسكريين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة United Launch Alliance الأمريكية أنها قررت تأجيل إطلاق صاروخ Atlas V الذى سيحمل قمرين صناعيين عسكريين إلى مدارات الأرض حسبما نقلت RT.

وقال بيان صادر عن الشركة "قررنا تأجيل عملية إطلاق صاروخ Atlas V الذى سيحمل قمريين عسكريين أمريكيين إلى مدارات الأرض".

وأضاف البيان "كان من المفترض أن يطلق الصاروخ من قاعدة كيب كانيافيرال الفضائية فى فلوريدا مساء الخميس 30 يونيو بتمام الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة (صباح الجمعة 1 يوليو الساعة 01:00 بتوقيت موسكو)، ولكن بعد الانتظار لساعة ونصف الساعة بسبب العاصفة الرعدية التى ضربت منطقة الإطلاق قرر الخبراء تأجيل العملية، ومن المحتمل أن تتم محاولة إعادة الإطلاق بعد يوم من الموعد الذى كان محددا سابقا".

وسيحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرWide-field of View (WFOV) المجهز بمستشعرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء والذى سيؤمن للجيش الأمريكى صورا عالية الدقة للأرض، كما سيحمل قمر USSF-12 Ring الذى لم يتم الكشف عن تفاصيل عمله بشكل واضح.

وكان موقع United Launch Alliance قد أشار إلى أن USSF-12 Ring سيسخر لاختبار تقنيات ستستخدم فى المستقبل، وأنه وقمر (WFOV) سيعملان على ارتفاع 36 ألف كلم تقريبا عن سطح الأرض.