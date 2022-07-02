شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أيفون 15 سيستمر فى استخدام رقائق مودم Qualcomm 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن شركة أبل واجهت عقبة في خططها لاستخدام رقائق مودم 5G الداخلية لطرازات أيفون المستقبلية، وفي الأصل، كانت الشركة ستستخدم الشريحة الخاصة بها في سلسلة أيفون 15، ولكن يبدو الآن أنها ستستمر في استخدام رقائق مودم Qualcomm 5G لمدة عام آخر.

وتعمل أبل على تطوير رقائق مودم 5G الخاصة بها منذ سنوات عديدة حتى الآن ، كما أنها استحوذت على أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel لتسريع عملية التطوير، وتستخدم الشركة حاليًا مودم Qualcomm's 5G في أحدث أجهزة أيفون الخاصة بها ، ولكن نظرًا لبعض الخلاف في الترخيص ، تحاول أبل التوقف عن استخدام رقائق Qualcomm في المستقبل.

وبحسب ما ورد بدأت شركة TSMC في إنتاج رقائق مودم 5G الخاصة بشركة أبل والتي كانت ستظهر في طرازات أيفون 2023 من أبل، ومع ذلك ، تشير الشائعات الأخيرة إلى أن شركة آبل ستظل عالقة مع رقائق مودم كوالكوم 5G لمدة عام آخر على الأقل بسبب قضايا انتهاك براءات الاختراع.

وعلى ما يبدو ، فإن تصميم مودم 5G الخاص بشركة أبل ينتهك براءتي اختراع من شركة Qualcomm، ونظرًا لهذه الحقيقة ، لا يمكن لشركة أبل استخدام شريحة 5G الخاصة بها داخل أيفون حتى تقوم بترخيص براءات الاختراع من Qualcomm، وفي غضون ذلك ، ستستمر Qualcomm في توفير 100٪ من رقائق 5G المطلوبة لسلسلة أيفون 15.