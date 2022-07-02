المصرية للاتصالات تعلن عن حاجتها لمهندسين حديثي التخرج.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط ورابط التقديم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we عن حاجتها لمهندسين حديثي التخرج.
والتخصصات المطلوبة هي:
- اتصالات
- كهرباء
- مدنى
الشروط:
- الحصول على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد على الأقل.
- يكون المتقدم تخصصه ضمن التخصصات المطلوبة ( اتصالات – كهرباء – مدني ).
- لا يزيد السن عن 27 سنة.
- محدد الموقف من التجنيد.
- من سكان المحافظات الآتية طبقا للبطاقة الرقم القومي.
(القاهرة الكبرى – الفيوم – مطروح – الوادي الجديد – جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر – العلمين).
رابط التقديم: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmYGf5TOsYHumPDuD-LojcTHg-4v1w...