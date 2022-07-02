علوم وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات تعلن عن حاجتها لمهندسين حديثي التخرج.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط ورابط التقديم

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we عن حاجتها لمهندسين حديثي التخرج.

والتخصصات المطلوبة هي:

- اتصالات

- كهرباء

- مدنى

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد على الأقل.

- يكون المتقدم تخصصه ضمن التخصصات المطلوبة ( اتصالات – كهرباء – مدني ).

- لا يزيد السن عن 27 سنة.

- محدد الموقف من التجنيد.

- من سكان المحافظات الآتية طبقا للبطاقة الرقم القومي.

(القاهرة الكبرى – الفيوم – مطروح – الوادي الجديد – جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر – العلمين).

رابط التقديم: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmYGf5TOsYHumPDuD-LojcTHg-4v1w...

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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