شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يزور البابا فرانسيس مع أطفاله خلال رحلته إلى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر إيلون ماسك فترة صمته على تويتر التى استمرت 9 أيام، وهى أطول فترة استراحة له، لمشاركة زيارة مفاجئة لرؤية البابا فرانسيس مع 4 من أبنائه.



تقرير ديل ميل

وكتب ماسك على تويتر مساء الجمعة، "تشرفنا بلقاء Pontifex أمس"، وتوضح صحيفة "ديلى ميل" انه أحضر معه 4 من أطفاله المراهقين للقاء في الفاتيكان في روما.

وأعلنت أبنته الخامسة، المعروفة سابقًا باسم Xavier ، الشهر الماضي أنها الآن امرأة متحولة جنسيًا تدعىVivian Jenna Wilson ، وأنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الملياردير.



ايلون ماسك مع البابا

كما اعترف ماسك بأن الزي الأسود الذي كان يرتديه لا يليق بهذه المناسبة، وردًا على أحد مستخدمى تويتر الذى سخر منه بالإجابة: "بدلتى مأساوية".

وفقا لـ"ديلى ميل" تحدث ماسك عن كونه ملحدًا، لذلك من غير الواضح لماذا قرر مقابلة البابا، وما الذي ناقشه الرجلان.

كان معه في الرحلة جريفين، 18 عامًا، وهو شقيق فيفيان التوأم، بالإضافة إلى توائمه الثلاثة الذين يبلغون من العمر 16 عامًا، داميان وكاي وساكسون .

كان ماسك متزوجًا من والدتهما، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، من عام 2000 حتى عام 2008، ولد ابنهما الأول، نيفادا، في عام 2002 وتوفي بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) عن عمر يناهز 10 أسابيع.