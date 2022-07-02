شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روجوزين: سنطلق كل صواريخ "بروتون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميترى روجوزين، إن روسيا ستطلق جميع صواريخ "بروتون" الموجودة لديها حسبما نقل موقع RT.

وذكر روجوزين أنه إذا استمرت عمليات الإطلاق بعد عام 2024، فقد تكون هناك حاجة لمفاوضات إضافية.

وأضاف: "نحن نخطط لاستخدام هذه الصواريخ بشكل مكثف حتى تنفد. لن نرسل أيا منها للمتحف أو المستودعات.. وسيتم بحث موضوع كيف سيتم حل المشكلة بعد عام 2024، لكننا نعتقد أنه يجب أن نطلق كل الصواريخ الموجودة".

وأوضح أنه يوجد لدى مركز "خرونيتشيف" فى الوقت الحالى احتياطى من صواريخ "بروتون" ومكوناتها، ويتعلق ذلك على سبيل المثال، بأنظمة التحكم أو المحركات. وقال: "وطبعا لا يجوز رميها جانبا".

وشدد روجوزين، على أن أصحاب الطلبيات، اعتادوا على هذا النوع من الصواريخ والأجهزة مكيفة معها. بالإضافة إلى ذلك، توجد فى مطار بايكونور الفضائى منصة إطلاق خاصة بهذه الصواريخ وهى فى حالة فنية جيدة.

فى وقت سابق، قال أليكسى فولين مدير عام مؤسسة الاتصالات الفضائية الحكومية، إنه سيتم استخدام صواريخ بروتون لنقل الأقمار الصناعية على الأقل حتى عام 2026.

بالاتفاق مع كازاخستان، سينتهى استخدام صواريخ "بروتون"، التى تعمل بالوقود السام - ثنائى ميثيل هيدرازين غير المتماثل - فى عام 2025، وسيتم استبدالها بصواريخ Angara-A5 بمحركات تعمل بالأكسجين والكيروسين.