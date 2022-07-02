شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد إنترنت يحذر من إمكانية استخدام metaverse لغسل أدمغة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر أحد رواد الإنترنت من أن metaverse، في الأيدي الخطأ، من المحتمل أن يكون أخطر تقنية منذ اختراع الأسلحة النووية - ومن المحتمل أن تكون هذه الأيدى مملوكة لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تحدث بريان شوستر، الذي يتمتع بخبرة 17 عامًا في metaverse وخلق أيضًا عالمه الرقمى الخاص المسمىUtherverse ، مع "ديلى ميل" حول كيف يمكن للناس إساءة استخدام metaverse لمصلحتهم الخاصة.



تقرير ديلى ميل

وقال شوستر في مقابلة هاتفية: "يمكن استخدامه لغسل أدمغة مجموعات سكانية بأكملها ووضعها أساسًا تحت سيطرة سيد الدمى".

وأضاف:"لا أعتقد أن مارك أو فيس بوك سيصلان إلى استنتاج أنه بإمكانهما التضحية بالمال لصالح البشر وطول عمرهم، يأتي المال عندما يكون الناس سعداء أو غاضبين، لذلك تختار المسار الذي تريد أن تسلكه، لقد رأينا المسار الذي اختاره فيس بوك، وسيختارون نفس المسار عندما يتعلق الأمر بالميتافيرس".

وصف زوكربيرج ذات مرة metaverse بأنه "خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول" ، وهو عبارة عن مجموعة من المساحات الافتراضية حيث يمكنك اللعب والعمل والتواصل مع أشخاص آخرين ليسوا فى نفس المساحة المادية مثلك.

وأوضح بريان شوستر، "الفكرة هى أننا سنقضي وقتًا فى العالم الافتراضي أكثر من العالم الحقيقي، وقت نستيقظ فيه ونضع سماعة الرأس ونبقى هناك لفترة أطول مما نقضيه مع سماعة الرأس - التفاعل والتسوق والذهاب في المواعيد، والعمل والذهاب إلى المدرسة فى العالم الافتراضى"

وأكد، "قد تعتقد أنك قابلت حب حياتك فىmetaverse ، لكن هذا هو مارك الذى يقرر من أن، قد تكبر تسمع رأيًا واحدًا لأن نظام الكمبيوتر يكتشف أنه سيحقق أكبر ربح، القلق هو أن هناك قدرة كاملة لغسيل الدماغ غامرة للميتافيرس".