شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل حصول مؤسس أبل الراحل على أعلى وسام مدنى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز قريبًا على أعلى وسام مدني يُمنح في الولايات المتحدة، وسام الحرية الرئاسي، حيث تم الإعلان عن هذا الأمر من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيتم تقديم الجائزة إلى المؤسس المشارك لشركة آبل في 7 يوليو 2022، إلى جانب 16 فردًا آخر قدموا مساهمات نموذجية للولايات المتحدة.

ميدالية الحرية ليس لها معايير محددة ويمكن لكل رئيس أمريكي منح هذا التكريم لأي شخص يعتبر مستحقًا، شرح الرئيس بايدن اختياراته كأميركيين تظهر قوة الاحتمالات، وهو موضوع مشترك في خطاباته حول إمكانات الأمة.

وقدم ستيف جوبز "آيفون" الجهاز الثوري الذي غير معنى الهاتف وقدم طريقة جديدة للعمل والتواصل. تعد Apple مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الأمريكي، حيث توفر أكثر من 2.7 مليون وظيفة وتستثمر مئات المليارات من الدولارات محليًا.

سيتم إنفاق التمويل على أبحاث وتطوير أجهزة آيفون و وآيباد وماك والبنية التحتية للشبكات والطاقة الخضراء ومنتجات Apple TV + والنفقات الرأسمالية الأخرى.

وإلى جانب ستيف جوبز اختار الرئيس بايدن العديد من الأمريكيين المعروفين والملهمين الآخرين للحصول على ميدالية الحرية، بما في ذلك سيمون بيلز، الحائزة على 43 ميدالية أولمبية وبطولة العالم. عضوة الكونجرس السابقة جابي جيفوردز؛ السناتور السابق الراحل جون ماكين؛ السناتور السابق آلان سيمبسون؛ الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطلة كأس العالم للسيدات ميجان رابينو؛ وأكبر المشاهير في القائمة، دينزل واشنطن ، الممثل والمخرج المشهور الذي حصل على جائزتي أوسكار ، توني ، واثنان من جوائز جولدن جلوب.

يتم تمثيل وسام الحرية الرئاسي بشارة على شكل نجمة يمكن ارتداؤها كشارة أو دبوس طية صدر السترة أو حول الرقبة. لكنه لا يأتي مع أي امتيازات أو جوائز خاصة ويهدف ببساطة إلى الاعتراف بالمساهمات الفردية وتكريمها للأمن والمصالح الوطنية للولايات المتحدة، فضلاً عن الجهود التي تفيد التنمية الثقافية والسلام العالمي.

في حين أن ستيف جوبز لم يدفع شركة آبل لتحقيق هذا النجاح الكبير بمفرده، ربما لم تكن أبل قد وصلت إلى هذا المستوى من التميز بدون توجيهه وقيادته. تبدو "ميدالية الحرية" بمثابة تكريم مناسب لزعيم أعمال صاحب رؤية.