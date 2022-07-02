شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تقديم خدمات ستارلينك واى فاى للمركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من سبيس إكس متنقلة رسميًا بعد أن أذنت لجنة الاتصالات الفيدرالية يوم الخميس الماضي للشركة بتقديم خدمة ستارلينك واى فاى للمركبات، تقدم سبيس إكس بالفعل خدمة الإنترنت المنزلي ستارلينك، والتي تركت الإصدار التجريبي في أكتوبر الماضي.

وكتبت لجنة الاتصالات الفيدرالية في خطاب التفويض: "نتفق مع سبيس إكس على أن المصلحة العامة ستستفيد من خلال منح طلباتهم بشروط". "سيؤدي تفويض فئة جديدة من المحطات الطرفية لنظام الأقمار الصناعية لشركة SpaceX إلى توسيع نطاق إمكانات النطاق العريض لتلبية متطلبات المستخدم المتزايدة التي تتطلب الآن الاتصال أثناء التنقل، سواء كانت تقود عربة سكن متنقلة عبر البلاد أو نقل سفينة شحن من أوروبا إلى ميناء أمريكي أو أثناء السفر في رحلة داخلية أو دولية ".

بدأت ستارلينك بالفعل في توسيع بصمتها الأرضية، حتى قبل قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتركيب أطباق الاستقبال في محطات Tesla Supercharger، ورفع الأسعار وكشف النقاب عن فئة خدمة متميزة بقيمة 500 دولار شهريًا. كما أعلنت شركة سبيس إكس مؤخرًا عن شراكات مع دلتا وخطوط هاواي الجوية لتقديم الخدمة على متن طائراتهم.

لعب سبيس إكس والرئيس التنفيذي إيلون ماسك، دور البطل أيضًا في الأشهر الأخيرة من خلال تقديم "جسر إنترنت" إلى تونجا التي دمرتها البراكين وتوفير محطات ستارلينك الطرفية إلى الحكومة الأوكرانية - عرضًا سخيًا كان مثل معظم مشاريع ماسك، مدعومًا من دافع الضرائب الأمريكي.

وفقا لتقرير Digitartlends فقد أثارت خدمة الإنترنت - وبشكل أكثر تحديدًا، الكوكبة الهائلة من الأقمار الصناعية الدقيقة في المدار الأرضي المنخفض التي تمكنها - إدانة من علماء الفلك في جميع أنحاء العالم الذين يجادلون بأن الأقمار الصناعية شديدة الانعكاس، والتي يوجد منها حاليًا أكثر من 2200 في المدار والتي يريد ماسك 40000.