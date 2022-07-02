شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تكشف خطط رسوم الاشتراك الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سناب شات هي أحدث منصة اجتماعية تنضم إلى نظام الاشتراك، والتى تتطلع إلى جنب الأموال، حيث يقدم التطبيق عرضًا متميزًا يسمى Snapchat + والذي يأتي بميزات خاصة،مقابل 3.99 دولار / 3.99 جنيه إسترليني شهريًا ، يمكن للمشتركين الوصول إلى إضافات حصرية وتجريبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سناب شات مؤخرًا عن ضعف المبيعات والأرباح بعد ربع "مليء بالتحديات"، يحاول التطبيق يائسًا الابتعاد عن الاعتماد على الإعلانات لتحقيق ربح حسبما نقلت ذا صن، إنها تكافح أيضًا للتنافس مع قوة تيك توك وإنستجرام، سيتم إطلاق Snapchat + في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسبع دول أخرى للبدء.

كشفت الشركة أن "هذا الاشتراك سيسمح لنا بتقديم ميزات سناب شات جديدة لبعض الأعضاء الأكثر حماسًا في مجتمعنا ويسمح لنا بتقديم دعم ذي أولوية، أي شخص لا يرغب في الدفع سيظل قادرًا على استخدام سناب شات كالمعتاد، ولا يبدو أنه تم تضمين الكثير.وفقًا لـ Verge، فإن الإضافات هي في الغالب مستحضرات تجميل، يتضمن ذلك القدرة على تغيير نمط رمز التطبيق، يمكنهم أيضًا معرفة من شاهد القصة أكثر من مرة، وهناك خيار لتثبيت أفضل صديق في الجزء العلوي من محادثاتك باعتباره BFF.