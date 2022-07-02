شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" تؤكد حماية أمن البيانات فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات من الضغط المتزايد زودت تيك توك، المشرعين الأمريكيين بمزيد من التفاصيل، حول كيفية تقييد الوصول إلى البيانات في خطاب جديد.

وفي رسالة موجهة إلى تسعة من أبرز النقاد الجمهوريين للتطبيق، شرح الرئيس التنفيذي لشركة لتيك توك Shou Zi Chew بالتفصيل كيف تخطط الشركة لفصل بيانات المستخدم الأمريكية عن بايت دانس، الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك".

وأوضح Chew أيضًا خطة تيك توك لإيواء بيانات المستخدم الأمريكية على خوادم أوراكل، وهي خطة تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة BuzzFeed News الشهر الماضي حسبما نقلت ذا صن.

كتب تشيو في الرسالة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة: "نحن فخورون بقدرتنا على خدمة مجتمع عالمي يضم أكثر من مليار شخص يستخدمون TikTok للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي والاستمتاع، نعلم أننا من بين الأنظمة الأساسية الأكثر تمحيصًا من وجهة نظر أمنية، ونهدف إلى إزالة أي شك حول أمان بيانات المستخدم في الولايات المتحدة."

بعد فترة وجيزة من إعلان BuzzFeed News أن مهندسي بايت دانس في الصين يمكنهم الوصول إلى البيانات الأمريكية في أواخر يناير 2022، استجوب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون Chew حول ممارسات أمان بيانات الشركة في خطاب في يونيو.

وأثارت الرسالة - التي وقعها مشرعون مثل السيناتور روجر ويكر (R-MS) ومارشا بلاكبيرن (R-TN) - مخاوف من أن مسؤولي تيك توك "لم يقدموا الحقيقة أو إجابات صريحة" في جلسة استماع حديثة للجنة في ضوء التقرير.

"تيك توك بحاجة إلى العودة والشهادة قبل الكونجرس"

ورداً على رسالة تشيو يوم الخميس الماضي، أصدرت بلاكبيرن بيانًا يدعو تيك توك للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس مرة أخرى.

قال بلاكبيرن: "إن رد TikTok يؤكد أن مخاوفنا بشأن تأثير CCP داخل الشركة مبررة بشكل جيد، كان يجب أن يكونوا واضحين منذ البداية ولكن بدلاً من ذلك حاولوا إخفاء عملهم في سرية. يحتاج TikTok إلى العودة والإدلاء بشهادته أمام الكونجرس ".

منذ عام 2020 أثار الجمهوريون مخاوف بشأن شعبية TikTok لدى المستخدمين الأمريكيين ، متهمين التطبيق بمشاركة بيانات أمريكية مباشرة مع الحكومة الصينية.

في أواخر أغسطس 2020 ، وقع الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر فعليًا تيك توك في الولايات المتحدة. ألغى القضاة الفيدراليون مرارًا الأمر ، لكن الجمهوريين استمروا في الضغط على التطبيق.

في أواخر الشهر الماضي، كتب بريندان كار ، المفوض الجمهوري في لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى آبل وجوجل يطلب من الشركات إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهم. لا تملك لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) سلطة حظر التطبيقات لكن كار طلب بيانات من عمالقة التكنولوجيا إذا اختاروا عدم إزالة التطبيق.