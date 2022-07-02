شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يتنبأ بالجريمة مقدمًا بأسبوع بدقة 90% لكنه قد يصبح عنصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درب علماء البيانات في جامعة شيكاغو نموذج كمبيوتر باستخدام البيانات العامة من ثماني مدن أمريكية كبرى، تم العثور على خوارزمية للتنبؤ بالجرائم المستقبلية قبل أسبوع من حدوثها بدقة 90٪، وتتنبأ أداة الذكاء الاصطناعي (AI) بالجريمة من خلال أنماط التعلم في الوقت والمواقع الجغرافية لجرائم العنف والممتلكات.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النموذج مثير للجدل، حيث إن النموذج لا يأخذ في الحسبان التحيزات المنهجية في إنفاذ الشرطة وعلاقتها المعقدة مع الجريمة والمجتمع، وقد ثبت أن أنظمة مماثلة تديم التحيز العنصري في العمل الشرطي، والذي يمكن تكراره من خلال هذا النموذج في الممارسة.

لكن هؤلاء الباحثين يزعمون أن نموذجهم يمكن استخدامه لفضح التحيز، ويجب استخدامه فقط لتوجيه استراتيجيات الشرطة الحالية، فعلى سبيل المثال، وجدت أن المناطق المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا قد تحظى باهتمام شرطة أقل بشكل غير متناسب من الأحياء الأكثر ثراءً.

جربت إدارة شرطة شيكاغو خوارزمية أنشأت قائمة بالأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر عرضة لخطر التورط في إطلاق النار، إما كضحية أو كجاني، في عام 2016.

وقال لورنس شيرمان، من مركز كامبريدج للشرطة القائمة على الأدلة، لمجلة نيو ساينتست، إنه يشعر بالقلق من أن النموذج ينظر إلى البيانات المعرضة للتحيز.

كما تم تدريب نموذج الكمبيوتر باستخدام البيانات التاريخية للحوادث الإجرامية من مدينة شيكاغو من عام 2014 إلى نهاية عام 2016، ثم تنبأ بمستويات الجريمة في الأسابيع التي تلت فترة التدريب هذه.