شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات Chromebook خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم ما بعد الجائحة ، شهدت مبيعات أجهزة Chromebook ارتفاعًا هائلاً، فمع عمل الأشخاص من المنزل ، وانتقال الكثير من التعليم عبر الإنترنت، أصبح Chromebook جهازًا شائعًا، ففي (يناير) 2021 ، شهد جهاز Chromebook أفضل ربع له على الإطلاق حيث تم شحن حوالي 11 مليون وحدة، وفقًا لتقرير صادر عن Canalys، وشهدت أجهزة Chromebook ، وفقًا لـ Canalys ، نموًا سنويًا بنسبة 300 ٪ تقريبًا.

ومع ذلك ، سرعان ما تحولت الأمور - وليس للأفضل - بالنسبة لأجهزة Chromebook كما في الربع الثالث من عام 2021، انخفضت الشحنات بنسبة 37٪ على أساس سنوي، والآن يقدر تقرير صادر عن شركة Gartner أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاض في شحنات Chromebook.

ووفقًا لـ Gartner ، ستشهد أجهزة Chromebook في عام 2022 انخفاضًا في الشحنات بنسبة 30٪، وبالمقارنة ، من المتوقع أن تنخفض أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 3٪ بينما من المرجح أن تظل شحنات أجهزة Mac ثابتة ، وفقًا لشركة Gartner.

وفي بيان صحفي ، تقدر جارتنر أن شحنات أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم في طريقها للانخفاض بنسبة 9.5٪ في عام 2022، كذلك فإن الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في طريقه للانخفاض بنسبة 13.1٪ في عام 2022 وسوف ينخفض ​​بشكل أسرع بكثير من الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال ، والذي من المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 7.2٪. على أساس سنوي ، وفقًا لشركة Gartner، وذلك بحسب رانجيت أتوال ، كبير المحللين في شركة جارتنر.

ولسنوات عديدة ، لم تكن أجهزة Chromebook هي الخيار الأول للعديد من المشترين، حيث كانت هناك شكوك حول ChromeOS وجربت أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows واختبارها، ومع ذلك ، غير الوباء ذلك مع الأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة كمبيوتر ميسورة التكلفة وفعلت الأساسيات بشكل صحيح.

وتتناسب أجهزة Chromebook مع الفاتورة تمامًا لأنها لم تكلف الكثير وكان ينظر إليها على أنها الخيار الصحيح من قبل الكثيرين لإنجاز "المهمة". كان الطلب على الفصول الدراسية عبر الإنترنت يتشبع دائمًا في نقطة معينة ويبدو أن ذلك أصاب أجهزة Chromebook بشكل أقوى مما كان متوقعًا. أجرت Google بعض التغييرات على ChromeOS ، كما أن البائعين مثل HP و Lenovo و Asus لديهم جميعًا عروض متعددة في فئة أجهزة Chromebook.