شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ويندوز 10 لا يزال يهيمن على سوق الكمبيوتر .. وويندوز 11 يحاول المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر عام تقريبًا منذ أن أصدرت مايكروسوفت Windows 11 ، الذي يوصف بأنه "الجيل التالي من Windows"، وفي وقت سابق من هذا العام ، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة في ريدموند ، ساتيا ناديلا ، إن تبني مؤسسة إصدار المؤسسة كان يحدث "أسرع من أي إصدار سابق".

ومع ذلك ، كان على تقرير من AdDuplex في نفس الشهر أن يقترح خلاف ذلك ، حيث أفاد بأن 19.4 في المائة فقط من أجهزة الكمبيوتر تعمل بأحدث إصدار من Windows 11، ولكن يبدو أن التبني قد تكثف باعتباره تقريرًا حديثًا من نفس الوكالة يشير إلى أن المشاركة من Windows 11 لا يزال أقل من 25 في المائة.

وتشير دراسة استقصائية أجرتها AdDuplex مؤخرًا في يونيو 2022 إلى أن 23.1 في المائة من نماذج أجهزة الكمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 ، وهو ليس مثيرًا للإعجاب ولكنه الأكثر حتى الآن، ووفقًا لمسح أجرته نفس الوكالة في فبراير 2022 ، كان 19.3 في المائة من أجهزة الكمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 ، وفي وقت لاحق في أبريل ، ارتفع الرقم بنسبة 0.01 في المائة فقط إلى 19.4 في المائة، وفي الوقت نفسه ، نمت حصة Windows 11 بنسبة 3.7 في المائة في الشهرين الماضيين ، وهو ما قد يكون علامة جيدة لمايكروسوفت.