علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير: ويندوز 10 لا يزال يهيمن على سوق الكمبيوتر .. وويندوز 11 يحاول المنافسة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ويندوز 10 لا يزال يهيمن على سوق الكمبيوتر .. وويندوز 11 يحاول المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر عام تقريبًا  منذ أن أصدرت مايكروسوفت Windows 11 ، الذي يوصف بأنه "الجيل التالي من Windows"، وفي وقت سابق من هذا العام ، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة في ريدموند ، ساتيا ناديلا ، إن تبني مؤسسة إصدار المؤسسة كان يحدث "أسرع من أي إصدار سابق". 

 

ومع ذلك ، كان على تقرير من AdDuplex في نفس الشهر أن يقترح خلاف ذلك ، حيث أفاد بأن 19.4 في المائة فقط من أجهزة الكمبيوتر تعمل بأحدث إصدار من Windows 11، ولكن يبدو أن التبني قد تكثف باعتباره تقريرًا حديثًا من نفس الوكالة يشير إلى أن المشاركة من Windows 11 لا يزال أقل من 25 في المائة.

 

وتشير دراسة استقصائية أجرتها AdDuplex مؤخرًا في يونيو 2022 إلى أن 23.1 في المائة من نماذج أجهزة الكمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 ، وهو ليس مثيرًا للإعجاب ولكنه الأكثر حتى الآن، ووفقًا لمسح أجرته نفس الوكالة في فبراير 2022 ، كان 19.3 في المائة من أجهزة الكمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 ، وفي وقت لاحق في أبريل ، ارتفع الرقم بنسبة 0.01 في المائة فقط إلى 19.4 في المائة، وفي الوقت نفسه ، نمت حصة Windows 11 بنسبة 3.7 في المائة في الشهرين الماضيين ، وهو ما قد يكون علامة جيدة لمايكروسوفت.

 

 

ولا يزال هناك بضعة أشهر متبقية لمعرفة ما إذا كان Windows 11 سيكون قادرًا على مطابقة معدل اعتماد Windows 10 أم لا، وقد حصل نظام التشغيل Windows 10 على 38 في المائة من نصيبه بعد عام ، ووفقًا لتقرير حديث ، تم تثبيته على 76.1 في المائة من عينات أجهزة الكمبيوتر، وحتى Windows 10 21H2 ينمو بنفس وتيرة Windows 11 ، مما يثير سؤالًا رئيسيًا: لماذا لا يقوم المستخدمون بالتحديث إلى Windows 11 على الرغم من توفره كتحديث مجاني.
لماذا لا يتحول المستخدمون إلى Windows 11؟

قد يكون السبب الرئيسي وراء التبني البطيء لنظام التشغيل Windows 11 هو الحد الأدنى من المتطلبات الصارمة التي وضعتها Microsoft. لتثبيت Windows 11 ، يحتاج المستخدمون إلى TPM 2.0 ونظام تمكين التمهيد الآمن ، وهو غير موجود في العديد من أجهزة الكمبيوتر القديمة ، ولهذا السبب يواجه المستخدمون مشاكل في الترقية إلى Windows 11، وفي الوقت نفسه ، لم يكن هذا مطلبًا للإصدارات الأقدم ويندوز ومن ثم كان المستخدمون قادرين بسهولة على تحديث أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، مما أدى إلى ارتفاع معدل التبني.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا