شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقمار الإنترنت تحسن التنبؤات بالطقس الفضائى وسط نشاط الشمس غير المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل خبراء التنبؤ بالطقس الفضائي على تطوير نماذج من شأنها أن تساعد مشغلي الأقمار الصناعية في الاستعداد لطقس الفضاء السيئ، لكن لديهم مشكلة، وهى عدم وجود قياسات على ارتفاعات حيث يلتقي الغلاف الجوي للأرض بالفضاء الخارجي، لذلك تتدخل SpaceX الآن للمساعدة في سد الفجوات بعد تجربة الشركة المباشرة مع عاصفة شمسية غير متوقعة في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، انخفض 40 قمرًا صناعيًا جديدًا من Starlink إلى الأرض عندما واجهوا نوبة من طقس الفضاء السيئ بعد الإطلاق مباشرة.

وقال Tzu-Wei Fang، عالم الفضاء في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إن العاصفة الشمسية التي تسببت في زوالها لم تكن سيئة حتى.

ومع ذلك، كان الحادث بمثابة محرك للأشياء القادمة، حيث إن الشمس، بعد فترة طويلة من الهدوء، تستيقظ على دورة نشاط أقوى مما شهده العديد من مشغلي الأقمار الصناعية، بما في ذلك SpaceX.

كما أنه نظرًا لأن المدارات القريبة من الأرض أصبحت مزدحمة منذ المرة الأخيرة التي كانت فيها الشمس تتوهج حقًا، فإن التنبؤات الجيدة بالطقس الفضائي أصبحت ذات أهمية خاصة.

وتشغل Starlink حاليًا أكثر من 2200 قمر صناعي يدور حول الأرض على ارتفاع 340 ميلاً (550 كم)، ومع ذلك، فإن الشركة تطلق الأقمار الصناعية في مدار أقل بكثير من 217 ميلاً (350 كم) فقط وترفع ارتفاعها باستخدام وحدات الدفع على متن الطائرة، وفي هذه الارتفاعات المنخفضة تكون الأقمار الصناعية هي الأكثر عرضة للتغيرات المفاجئة في طقس الفضاء.

قال عالم، إنه لا يوجد عدد كبير من الأقمار الصناعية تحلق على ارتفاع منخفض، مما يجعل الحصول على البيانات على هذه الارتفاعات أكثر صعوبة، وهو ما يجعل أقمار الانترنت خيارا مناسبا وجيدا لرصد الطقس الفضائى.