شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ناسا يتطلع إلى الصور الأولى لتلسكوب ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ناسا لكشف النقاب عن أول صور عالية الدقة تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائى بقيمة 10 مليارات دولار، وتشير التعليقات الأخيرة من رئيس الوكالة إلى أنها ستكون شيئًا مميزًا للغاية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع ، قال رئيس ناسا بيل نيلسون إنه يمكننا أن نتوقع رؤية: "أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق" من بين المواد التي سيتم الإعلان عنها في 12 يوليو، مضيفًا: "إذا فكرت في وهذا أبعد مما انتقلت إليه البشرية من قبل، وقد بدأنا للتو في فهم ما يمكن أن يفعله ويب وما سيفعله ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وقال نيلسون إن تلسكوب ويب - المرصد الفضائي الأكثر تقدمًا على الإطلاق - سوف "يستكشف الأجسام الموجودة في النظام الشمسي والأغلفة الجوية للكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم أخرى ، مما يعطينا أدلة حول ما إذا كان غلافها الجوي مشابهًا لغلافنا الجوى، بعبارة أخرى نحن على وشك تعميق معرفتنا بالكواكب البعيدة التى تدور حول نجوم أخرى بعضها يمكن أن يدعم الحياة.

ومنذ وصوله إلى مداره على بعد حوالي مليون ميل من الأرض ، أعاد ويب إرسال عدد من صور المعايرة ، والتي شاركتها ناسا بالفعل ، لكن الصور المقرر إصدارها في يوليو ستكون ذات جودة عالية ، مما يمنحنا أول فكرة واضحة عن القدرات الحقيقية للمرصد والإمكانيات المثيرة التى يقدمها.

بينما لا تقدم وكالة ناسا سوى القليل فيما يتعلق بالمحتوى المحدد للصور القادمة ، فإننا نعلم أنه فى السنة الأولى من مهمتها الطويلة ، سيركز Webb على كوكب المشتري وحلقاته وأقماره ، بالإضافة إلى التقاط صور تهدف إلى مساعدة العلماء تعرف على المزيد حول كيفية تشكل النجوم، وستزود المهمة - وهي جهد مشترك استمر لعقود من الزمن بمشاركة وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية - العلماء بمجموعة جديدة من البيانات التي من المتوقع أن تنقل فهمنا للكون وأصوله إلى مستوى جديد أعلى مستوى.

وقال عالم برنامج Webb ، إريك سميث ، مؤخرًا: "مع اقترابنا من نهاية إعداد مرصد العلوم ، نحن على شفا فترة مثيرة للغاية لاكتشاف عالمنا" ، مضيفًا أن الصور الأولية التي سيتم إطلاقها في فترة تزيد قليلاً عن الأسبوع هى لحظة فريدة لنا جميعًا للتوقف والتعجب من وجهة نظر لم ترها البشرية من قبل".