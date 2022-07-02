شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم أدوات جديدة لمحاربة التعليقات غير المرغوب فيها ومقلدى الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخذ موقع YouTube مزيدًا من الإجراءات في معركته للحد من التعليقات غير المرغوب فيها وانتحال هوية القناة، ويمكن لمنشئى المحتوى الآن الوصول إلى إعداد جديد للتعليقات في YouTube Studio، وسيكونون قادرين على تحديد خيار "زيادة الصرامة".

ويقول موقع YouTube أن هذا يعتمد على إعداد "إخضاع التعليقات التي يُحتمل أن تكون غير ملائمة للمراجعة" وسيقلل من عدد التعليقات غير المرغوب فيها وإساءة استخدام الهوية، كما إنه خيار أقل صرامة من طلب المراجعة اليدوية لجميع التعليقات أو إيقاف تشغيلها تمامًا.

واعتبارًا من 29 يوليو لن تتمكّن القنوات من إخفاء أعداد المشتركين فيها، ويقول موقع يوتيوب إن هذا تكتيك يستخدم بشكل شائع من قبل أولئك الذين يتظاهرون بأنهم وراء قنوات أكبر وأكثر رسوخًا. وغالبًا ما يترك منتحلو الشخصية تعليقات على مقاطع فيديو أخرى لجلب الأشخاص إلى صفحتهم المزيفة، على سبيل المثال قد يقوم أى شخص يرى تعليقًا تركه مستخدم يُدعى MrḂeast (بحرف خاص بدلاً من "B") بالضغط على هذه القناة ليرى أنها تضم ​​100 مشترك فقط ، مقارنةً بالمشتركين الحقيقيين فى MrBeast البالغ عددهم 97.7 مليون مشترك، وفقا لتقرير engadged.

وأقر YouTube بأن بعض منشئى المحتوى يفضلون إخفاء عدد المشتركين لديهم أثناء تكوين قاعدة جماهيرية، ومع ذلك تقول إن هذه الخطوة ستجعل الأمور أكثر أمانًا للجميع، وعند الحديث عن القنوات الزائفة التى تستخدم شخصيات خاصة لتقليد المبدعين الأكثر شهرة ، ستصبح هذه الإستراتيجية قريبًا أقل فاعلية.

ويقول موقع YouTube إنه يقلل من مجموعة الأحرف التى يمكن للأشخاص استخدامها عند تحديث اسم القناة، وقال إن الجهات الفاعلة السيئة لن تكون قادرة على تعديل أسمائهم إلى "ouube" أو بعض من هذا القبيل بعد التغيير.