شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن ألعاب يوليو لأعضاء Xbox Live Gold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft عن ألعاب جديدة قادمة في شهر يوليو المقبل لأعضاء Xbox Live Gold، حيث سيتمكن أعضاء Xbox Live Gold من الوصول الحصري إلى أربع ألعاب جديدة اعتبارًا من يوليو الحالي لفترة زمنية محدودة، الألعاب هي Beasts of Maravilla Island و Relicta و Thrillville: Off the Rails and Torchlight، وإذا كنت عضوًا في Xbox Game Pass Ultimate ، فستحصل على جميع مزايا Gold، وفيما يلي نظرة سريعة على العناوين الأربعة.





Beasts of Maravilla Island: متاح من 1 إلى 31 يوليوتتيح لك اللعبة استكشاف غابة ثلاثية الأبعاد في جزيرة تعج بالحياة، يتميز بـ "مخلوقات جميلة ومراوغة". يمكنك التقاط الصور والتسلق وحل الألغاز واستكشاف الجزيرة، سوف تساعدك يوميات جدك والكاميرا القديمة كثيرًا.





Relicta: متاح من 16 يوليو إلى 15 أغسطسفي Relicta ، تلعب دور فيزيائي تقطعت به السبل على قاعدة قمر مهجورة، "اعثر على طريقك من خلال ثني الجاذبية والمغناطيسية حسب إرادتك. دفن في ظلام الحفر القمرية سر قد يودي بحياة ابنتك أو يغير مصير البشرية إلى الأبد ".





Thrillville: Off the Rails- متاح من 1 إلى 15 يوليوتسمح لك هذه اللعبة ببناء وتشغيل متنزه خاص بك، هناك 100 مهمة جديدة وخمس حدائق جديدة بانتظار اللاعبين





Torchlight: متاح من 16 إلى 31 يوليوTorchlight هي لعبة RPG كلاسيكية حيث يمكنك الاختيار من بين ثلاث فئات للشخصيات، استكشف الأبراج المحصنة ، وحارب الوحوش ، واحصل على الغنائم وواجه زعماء اللعبة الكبار، وستفعل كل هذا مع رفيق حيوان موثوق بجانبك.