شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار غياب إيلون ماسك من تويتر يثير الجدل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذ إيلون ماسك، أطول فترة استراحة له من تويتر منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث يتعامل مع مجموعة من المشكلات في شركاته، بما في ذلك المشاكل القانونية والعقبات المالية وصراعات الموظفين، إلى جانب المشكلات الشخصية، فإن الملياردير، المقبل على الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، يغرد بشكل متكرر حول كل شيء من السياسة والأعمال إلى الخصوبة والجبن، نشر آخر مرة مساء 21 يونيو ردًّا على تغريدة حول SpaceX وتعاملاتها مع هيئة الطيران FCC.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، يثير غياب ماسك على تويتر حالة من الجدل حول السبب، فيواجه الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX أيضًا تداعيات ابنته، فيفيان جينا ويلسون التي حصلت مؤخرًا على إذن لتغيير اسمها، قائلة إنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها البيولوجي "بأي شكل من الأشكال".

تبنت ويلسون، 18 عامًا، اسم والدتها جوستين قبل الزواج كجزء من عملية انتقالها، ولم يعلق ماسك، الذي أنجب ثمانية أطفال، علنًا على هذه المسألة.

ورفع 15 موظفًا من ذوى البشرة الداكنة في شركة تسلا دعوى قضائية في محكمة ولاية كاليفورنيا ضد شركة صناعة السيارات، حيث زعموا أنهم تعرضوا لانتهاكات عنصرية ومضايقات في مصانعها.

ويزعم العمال أنهم تعرضوا بشكل كبير للسلوك العنصري من قِبَل الزملاء والمديرين، بما في ذلك استخدام مصطلحات مثل كلمة "عبودية".