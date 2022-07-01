شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: رواد الفضاء قد يستمرون فى فقدان العظام حتى بعد عودتهم للأرض بعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضحي رواد الفضاء كثيرًا لاستكشاف أسرار الفضاء السحيق ومن المعروف جيدًا أن بيئة انعدام الجاذبية تؤدي إلى فقدان العظام، ولكن يُظهر بحث جديد أن رواد الفضاء الذين يشاركون في رحلات الفضاء التي تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر يمكن أن تظهر عليهم علامات عدم اكتمال تعافي العظام حتى بعد عام كامل من العودة إلى الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت في التقارير العلمية "أن التأثير الضار لرحلات الفضاء على أنسجة الهيكل العظمي يمكن أن يكون عميقًا".

يقول لي جابل، الأستاذ المساعد في علم الحركة والباحث الرئيسي للدراسة، في بيان: "وجدنا أن العظام التي تحمل الوزن تعافت جزئيًا فقط في معظم رواد الفضاء بعد عام واحد من رحلات الفضاء ''.

هذا يشير إلى أن فقدان العظام الدائم بسبب رحلات الفضاء يساوي تقريبًا عقدًا من فقدان العظام المرتبط بالعمر على الأرض.

بدأت الدراسة في عام 2017 وتابعت 17 رائد فضاء قبل وبعد رحلات الفضاء على مدى سبع سنوات لتحديد كيف يتعافى العظام أو لا يتعافى بعد رحلات الفضاء الطويلة.

ذهب الباحثون إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بتكساس وأجروا مسحًا لمعصم وكاحلي رواد الفضاء قبل مغادرتهم إلى الفضاء، وبعد عام واحد من عودته من رحلة فضائية طويلة الأمد، أظهر معظم رواد الفضاء تعافيًا غير مكتمل لكثافة العظام وقوتها وسمكها عند الساق التي تحمل الوزن.

وكان التعافي غير الكامل لكثافة العظام وقوتها أكثر وضوحًا في رواد الفضاء الذين طاروا في مهمات طويلة الأمد، حيث كان فقدان العظام بعد رحلات الفضاء أعلى بكثير من رواد الفضاء في المهمات الأقصر.