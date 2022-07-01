شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخفض خطط التوظيف وتستعد لـ"الأوقات العصيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جلسة أسئلة وأجوبة أسبوعية للموظف، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg إن الشركة تشهد "واحدة من أسوأ فترات الانكماش [التي شهدتها] في التاريخ الحديث، وفقًا لرويترز كشف المسئول التنفيذي أن Meta قد خفضت الرقم المستهدف لتعيينات المهندسين الجدد هذا العام بنحو 30%

وقالت Meta سابقًا إنها تبطئ خطط التوظيف بسبب توقعات الإيرادات الضعيفة ، ولكن الآن أعلن Zuckerberg المزيد من التفاصيل مع الأرقام الدقيقة وعلى ما يبدو من خطط توظيف 10000 مهندس جديد هذا العام ، ستقوم Meta بتوظيف ما بين 6000 و7000 فقط، وفقا لتقرير engadged.

علاوة على ذلك ، قال الرئيس التنفيذي إن Meta ترفع التوقعات بشأن الموظفين الحاليين وتعطيهم أهدافًا أكثر قوة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بأنفسهم إذا لم تكن الشركة مناسبة لهم. قال "اختيار قزم لا بأس به بالنسبة لي". وفي مذكرة للموظفين ، شدد كبير مسؤولي المنتجات كريس كوكس على أن الشركة "تمر بأوقات خطيرة هنا والرياح المعاكسة شرسة، كما أدرج أولويات الاستثمار الست للشركة للنصف الثاني من العام ، بدءًا من مبادراتها metaverse Avatars وعالمها الافتراضي Horizon Worlds.

ووفقًا للمذكرة ، التي نشرتها The Verge بالكامل ، تهدف Meta أيضًا إلى تحقيق الدخل من Reels في أسرع وقت ممكن، وتقول المذكرة إن الوقت الذي يقضيه الأشخاص في استخدام البكرات قد تضاعف في جميع أنحاء العالم منذ العام الماضي ، حيث جاء 80% من هذا النمو من فيسبوك.

ودعا Cox Reels ، تنسيق الفيديو القصير الخاص به الذي تم إنشاؤه كإجابة على TikTok ، "نقطة مضيئة" للشركة في النصف الأول من عام 2022. وتخطط Meta لمواصلة تحسين التجربة ، بما في ذلك إجراء تغييرات على الشاشة الرئيسية على Instagram و Facebook لدمج مقاطع الفيديو بشكل أصلي.

بالإضافة إلى ذلك ، تخطط Meta للتركيز على مبادراتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، وكذلك على WhatsApp و Messenger في النصف الثاني من العام، وتخطط لاختبار مجتمعات WhatApp قبل إطلاق الميزة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2022، وستقوم الشركة أيضًا بتطوير قنوات Instagram Creator والدردشات القابلة للانضمام ، والتي من المقرر طرحها في الأشهر المقبلة.

وكتب كوكس في المذكرة: "لا بد لي من التأكيد على أننا نمر بأوقات خطيرة هنا والرياح المعاكسة شرسة. نحتاج إلى التنفيذ بشكل لا تشوبه شائبة في بيئة نمو أبطأ ، حيث لا ينبغي للفرق أن تتوقع تدفقات هائلة من المهندسين والميزانيات الجديدة، و يجب أن نعطي الأولوية بشكل أكثر قسوة ، مدروسًا في قياس وفهم ما يدفع التأثير ، والاستثمار في كفاءة وسرعة المطورين داخل الشركة ، وتشغيل فرق أكثر رشاقة ، وحيوية ، وإثارة. "