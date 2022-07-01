شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه جوجل تطرح ميزة جديدة لتطبيق Meet.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تقدم جوجل ميزة صوتية جديدة إلى Meet تسمى "الصوت بكلتا الأذنين" “binaural audio” أو "فصل الاستريو" “stereo separation” وذلك وفقًا لتقرير صادر عن 9To5google ، استنادًا إلى بعض سلاسل التعليمات البرمجية، حيث يقال أن الميزة تعمل على تحسين جودة الصوت في جوجل Meet.

ويعمل فصل الاستريو من خلال توفير قنوات صوتية مختلفة للأشخاص الذين يتحدثون في اجتماع مباشر وإرسالها بشكل منفصل إلى السماعة اليمنى واليسرى للمستمع، وعادة ، في الاجتماع الافتراضي مع تطبيقات الاتصال ، يتم استخدام قنوات الصوت الأحادي مما يعني أن صوت الجميع يأتي من خلال نفس السماعة.

وبالتالي ، مع فصل الاستريو ، ستكون جودة الصوت والتعرف على السماعة في مكالمات جوجل Meet أفضل ، حيث يخرج صوت كل مشارك بشكل أوضح مما هو عليه في إعداد قناة الصوت الأحادي ويكون المستمع قادرًا على التعرف على السماعة بسهولة أكبر.

وقال التقرير "يتم طرح الإصدار 169 من جوجل Duo الآن عبر متجر Play ، وفيه نجد أن التطبيق يعد ميزة جديدة يطلق عليها" الصوت بكلتا الأذنين "أو" فصل الاستريو "، وتظهر هذه السلاسل نفسها أيضًا في الإصدار الأخير من Gmail ، مما يشير إلى أن فصل الاستريو قادم إلى جوجل Meet أولاً ".

وستقدم جوجل أيضًا بعض ميزات Duo في تطبيق Meet في الوقت الحالي، يمكنك قريبًا إجراء مكالمات فردية على تطبيق Meet بنفس الطريقة التي يمكن إجراؤها على Duo.