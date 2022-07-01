شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور ميزة CarPlay لتقديم طريقة سهلة للسائقين لشراء الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Apple على تطوير ميزة CarPlay الجديدة التي ستتيح للسائقين دفع ثمن الوقود عبر لوحة القيادة فى سيارتهم، وتم الكشف عن الميزة بهدوء في مؤتمر المطورين العالميين لشركة Apple في أوائل يونيو ولكن لم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن.

وفقًا لرويترز، تهدف Apple إلى نقلها إلى منصة برمجيات CarPlay داخل السيارة في وقت مبكر من هذا الخريف، وهذا يعنى أن المئات من طرازات السيارات المتوافقة مع CarPlay يجب أن تحصل على الميزة الجديدة عند سقوط نظام التشغيل iOS 16، على الأرجح فى سبتمبر، وفقًا لتقرير digitartlend.

وبمجرد التشغيل، سيتمكن السائقون الذين يستخدمون CarPlay من تحديد تطبيق للتنقل إلى مضخة الغاز، ثم شراء الوقود عن طريق إجراء بعض التحديدات البسيطة على شاشة العرض داخل السيارة، الشيء الوحيد الذي لن تفعله هو لصق الفوهة في السيارة وتعبئتها نيابة عنك.

وسيُطلب من مالكي iPhone الذين يحرصون على استخدام الميزة الجديدة تنزيل تطبيق شركة الوقود على هواتفهم قبل إدخال تفاصيل بطاقة الدفع وبعد ذلك من الجيد أن يذهبوا.

وتحرص شركة سينكلير المشغلة لمحطة الوقود، والتي لديها حوالي 1600 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، على الانضمام إليها ، ووفقًا لرويترز في الواقع إنها تخطط بالفعل لتحديث تطبيق Dinopay الخاص بها لدعم ميزة Apple الجديدة ، ما يوفر للعملاء طريقة سهلة لشراء الوقود فى مواقعها.

كما يشير منفذ الأخبار، فقد قامت Apple بالفعل بتمكين CarPlay من دعم التطبيقات لأنشطة مثل وقوف السيارات وشحن المركبات الكهربائية وطلب الطعام، وبالتالي فإن دفع ثمن الوقود بهذه الطريقة هو أحدث طريقة للشركة لتوسيع فائدة المنصة. .

وأطلقت Apple CarPlay في عام 2014 لمنح السائقين الذين يمتلكون iPhone طريقة آمنة وسهلة للوصول إلى تطبيقات وميزات الهاتف عبر Siri أو اللمس أو باستخدام عناصر التحكم المادية، ويصف عملاق التكنولوجيا CarPlay بأنه يقدم "رحلة أكثر ذكاءً من البداية إلى النهاية" و"مساعد الطيار النهائى، ويمكن لمستخدمي Android الوصول إلى نظام أساسي مشابه يسمى Android Auto .