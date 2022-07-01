شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ينتظره الكثيرون.. تطبيق يمنع وصول البريد العشوائى إلى هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرون يضيقون صبراً وربما يشعرون بالانزعاج من البريد العشوائى الذى يصل إلى بريدهم الالكترونى دون توقف، برغم الإجراءات التى يتخذونها.

والآن بات من الممكن إيقاف هذه الرسائل المزعجة بحسب موقع sproutwired الذى أكد أنه بالإمكان حظر مثل هذه التنبيهات على Android أو Google حتى قبل استلامها، من خلال تطبيق يدعى Google Phone ويمكن تنزيله مباشرة من متجر play.

وأضاف الموقع، أنه عند تنشيط التطبيق يمكنه تحديد روابط البريد العشوائى تلقائيًا ومنعها من مضايقتك، ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فسيتم حفظها في سجل «آخر مكالمة».

وتتيح لك هذه الميزة عرض معلومات حول أصل التنبيه، حتى من الأشخاص أو الشركات التى لا تتصل بها، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه.

ومن الجدير بالذكر، أنه يمكن عدم تقبل الهاتف تنزيل التطبيق، لهذا الغرض، وترسل الهواتف الذكية معلومات حول مكالمتك الهاتفية إلى Google - وتحدد Google رمز المتصل وتحدد ما إذا كان بريدًا عشوائيًا، ومع ذلك وفقًا للشركة لا يتمتع التطبيق بإمكانية الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال المسجلة بالفعل.

الخدمة تعمل تلقائيا

ووفقًا لـ Google، يتم تشغيل معرف المتصل والحماية من البريد العشوائي افتراضيًا على الهاتف. ولكن إذا لم تكن كذلك، فمن المهم تشغيلها.

ولتفعيل هذه الخدمة انظر إلى الهاتف المحمول ثم افتح تطبيق الهاتف (أو google phone)؛ اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا (هذا هو الحقل المقابل لمزيد من الخيارات ،اضغط فوق "الإعدادات" ثم على فلاتر المكالمات والبريد العشوائي (أو معرف المتصل والبريد العشوائي)؛ قم بتنشيط خيار «عرض رموز المتصل والبريد العشوائي» قم بتمكين الخيار «تصفية مكالمات البريد العشوائي».

وعقب ذلك لن يتم عرض إشعارات المكالمات الفائتة أو البريد الصوتى، ولكن ستظهر المكالمات التى تمت تصفيتها فى سجلك وستظل قادرًا على الوصول إلى بريدك الصوتى.