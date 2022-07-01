شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Docs يضيف مميزات جديدة لخدمة Workspace.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل خدمة Workspace الفردية باعتبارها "ترقية للشركات الفردية" التي تستخدم "حسابات جيميل لتشغيل شركاتهم" في عام 2021، وقد أوضح عملاق التكنولوجيا أن الشركات التي يديرها أفراد - مثل تخطيط الأحداث أو المحتوى الرقمي الإنشاء ، قد يواجه صعوبة في البقاء على اطلاع دائم بشأن "العقود واتفاقيات العملاء" التي يجب توقيعها حيث يتعين على المالكين الاستمرار في "التبديل بين التطبيقات المختلفة لإنجاز العمل".

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، سيتمكن مشتركو Workspace الفرديون الآن من الوصول إلى دعم eSignature في محرر مستندات Google.





توفر دعم التوقيع الإلكتروني لمُحرر مستندات Googleوفقًا للتقرير ، أكدت Google أن دعم eSignature في المستندات "قريبًا في إصدار تجريبي لمستخدمي Google Workspace الفرديين". تقدم الشركة حاليًا اشتراكًا بسعر مخفض قدره 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (من 9.99 دولارًا أمريكيًا) حتى أكتوبر 2022، وعلاوة على ذلك ، أكدت Google أيضًا أن خدمات الجهات الخارجية الأخرى التي تعمل مع محرر المستندات لتقديم التوقيع الإلكتروني سوف يستمر الدعم أيضا في العمل.

وأوضحت الشركة أنه إذا كان شخص ما يستخدم "حلًا مخصصًا للتوقيع الإلكتروني" ، فقد يعمل أيضًا مع Google Workspace حيث يعمل مع العديد من مقدمي الخدمات الرائدين. ومع ذلك ، أعلنت الشركة عن هذه الميزة لمنصة الويب فقط.





أهمية دعم التوقيع الإلكتروني في محرر مستندات Googleوأوضحت Google أن دعم التوقيع الإلكتروني المدمج سيتيح للمستخدمين "تنفيذ الاتفاقيات بسرعة من الواجهة المألوفة لمحرر المستندات دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو التطبيقات." يذكر التقرير أنه يمكن للمستخدمين سحب وإسقاط حقول التوقيع والتاريخ في مستند نصي. وفقًا للتقرير ، سيدعم نظام التوقيع الإلكتروني أيضًا ميزات أخرى مثل:

طلب توقيع: يمكن للمستخدمين طلب توقيع بسهولة "مثل مشاركة ملف في Drive" بمجرد حل جميع التعليقات والاقتراحات.

إضافة التوقيعات: يمكن للموقّع إضافة توقيعه بسهولة عندما يكون المستند جاهزًا للتوقيع ولن يحتاج إلى إجراء أي تنزيلات له. يتم إرسال عقد PDF مكتمل عبر البريد الإلكتروني إلى كلا الطرفين بمجرد إضافة التوقيع.

مراقبة وتتبع التقدم: ستساعد هذه الميزة المستخدمين على التحقق بسرعة من حالة التوقيعات المعلقة وستساعد أيضًا في العثور على العقود الموقعة المكتملة.

إنشاء نسخ من العقود: يمكن للمستخدمين أيضًا تسهيل عملية سير عمل التوقيع التي يجب تكرارها بانتظام عن طريق عمل نسخ من العقود الحالية ثم تعديلها حسب الحاجة.

علاوة على ذلك ، أبلغت Google أيضًا أن Gmail for Workspace Individual يقدم الآن قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص كما أضافت الشركة أيضًا ميزة الإرسال المتعدد إلى هذه الخدمة في وقت سابق في عام 2022. ويمكن للمستخدمين أيضًا إدارة هذه القوائم البريدية باستخدام جهات اتصال Google. بصرف النظر عن ذلك ، أضافت الشركة أيضًا ميزات جديدة إلى خدماتها الأخرى مثل جدولة المواعيد المتاحة الآن في تقويم Google ، بينما يتيح Google Meet الآن مكالمات أطول.