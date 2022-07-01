شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تصدر أعمق صورة للكون على الإطلاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن على وشك الحصول على منظور جديد تمامًا للكون، حيث قال بيل نيلسون مدير ناسا ، خلال مؤتمر صحفي ، إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيصدر أول صور ملونة عالية الدقة للكون في 12 يوليو.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أعلنت وكالة الفضاء قبل إصدار الشهر المقبل للصور الأولى من التلسكوب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار والموجود حاليًا 1.2 مليون كيلومتر خلف الأرض مباشرة كما تُرى من الشمس.



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فقد قال مدير ناسا بيل نيلسون في حدث إعلامي مباشر أمس الأربعاء: "هذا أبعد مما كانت عليه البشرية من قبل ، وقد بدأنا فقط في فهم ما يمكن أن يفعله ويب وما سيفعله"، وأضاف نيلسون: "نحن في منتصف عملية الحصول على بيانات صناعة التاريخ، تستند هذه الصور الأولية إلى 120 ساعة فقط من المراقبة على مدار خمسة أيام، قد يبدو من الغريب التفكير في التلسكوب كآلة زمنية ، ولكن هذا هو الأساس الذي يمكن أن يعمل به.

التلسكوب ، الذي استغرق بناءه 20 عامًا ، سيعيد النظر إلى الفترة الزمنية التي أعقبت الانفجار العظيم مباشرةً من أجل كشف بعض الألغاز حول كيفية وصولنا إلى هنا.

في الفضاء ، تُقاس المسافة بالوقت الذي يستغرقه الضوء في السفر، ووفقًا لوكالة ناسا ، فإن أقرب نجم لدينا يبعد أكثر من أربع سنوات ضوئية ، لذلك عندما ننظر إلى أقرب نجم ، لا نراه كما هو اليوم ، ولكن كما كان قبل أربع سنوات.

المجرات الأخرى هي أبعد من ذلك بكثير، فمجموعة المجرات العذراء هي أكبر مجموعة مجرات قريبة ، على بعد حوالي 60 مليون سنة ضوئية من مجرة درب التبانة.