شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح للتطبيقات استخدام موفرى الدفع من جهات بديلة فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Apple فى السماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة للتطبيقات في كوريا الجنوبية ، حسبما أعلنت، ولقد اتخذت خطوة للامتثال لقانون جديد في الدولة يتطلب من متاجر التطبيقات الكبرى السماح بطرق دفع بديلة، ولا تزال Apple تأخذ جزءًا من معاملات التطبيق ، وإن كان ذلك مع تخفيض طفيف فى الرسوم.

ولاستخدام بدائل لنظام الدفع الخاص بشركة Apple ، يجب على المطورين إنشاء إصدار خاص من تطبيقاتهم لمتجر التطبيقات الكوري، ووافقت Apple على أربعة مزودي خدمات دفع كوريين جنوبيين ، KCP و Inicis و Toss و NICE وأي شركات أخرى يجب أن توافق عليها Apple عبر طلب على موقع المطور الخاص بها، ولن تتوفر بعض الميزات مثل Ask to Buy و Family Sharing ، ولا تتحمل Apple أي مسؤولية عن إدارة الاشتراك أو استرداد الأموال ، وفقا لتقرير engadged.

واستأنفت شركة Apple القانون في الأصل ، لكنها وافقت فى النهاية على تخفيض عمولتها المعتادة بنسبة 30% إلى 26% يتطابق هذا بشكل فعال مع Google ، التي كشفت عن خطط الامتثال لمتجر Play Store بعد فترة وجيزة من الإعلان عن القانون بخصم بنسبة أربعة بالمائة على عمولتها المعتادة.

وواجهت Apple هجمات على سياساتها على مدار، السنوات القليلة الماضية ، بعد أن رفعت شركة Epic Games دعوى قضائية ضدها لإزالتها Fortnite من متجر التطبيقات، وفى الولايات المتحدة ستجبر مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الشيوخ شركة آبل على السماح بتحميل التطبيقات على نظام iOS وإجراءات أخرى، فى العام الماضى نشرت شركة Apple تقريرًا من 16 صفحة يوضح سبب تمكنها من الحفاظ على نظامها الإيكولوجى مغلقًا.