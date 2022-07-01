شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعات المستهلكين فى الاتحاد الأوروبى تقدم شكوى ضد Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) في بيان صحفي ، إن مجموعات المستهلكين في أوروبا قدمت شكاوى ضد Google لاستخدامها "تصميمات مخادعة ولغة غير واضحة وخيارات مضللة" في عملية الاشتراك. وقالت أورسولا باشل ، نائبة مدير BEUC: "على عكس ما تدعيه Google بشأن حماية خصوصية المستهلكين ، فقد تم وضع عشرات الملايين من الأوروبيين في مسار سريع للمراقبة عندما قاموا بالتسجيل في حساب Google".

ومن المفترض أن تسهل قواعد القانون العام لحماية البيانات في أوروبا اختيار الإعدادات التي تحمي خصوصيتك ، لكن Google تنتهك هذا المبدأ عند إنشاء حساب ، كما تدعى، ويؤكد أيضًا أن امتلاك حساب Google أمر لا بد منه لمستخدمي Android إذا كانوا يريدون الحصول على تطبيقات من Google Play، وفقا لتقرير engadged.

والاشتراك هو النقطة الحاسمة التى تجعل Google المستخدمين يشيرون إلى "خياراتهم" حول كيفية عمل حساب Google الخاص بهم، بخطوة واحدة فقط ينشط المستهلك جميع إعدادات الحساب التي تغذي أنشطة المراقبة في Google، ولا توفر Google للمستهلكين خيار "إيقاف تشغيل" جميع الإعدادات بضغطه واحدة ".

وأضافت أنه إذا كنت تريد المزيد من الخيارات الصديقة للخصوصية، فعليك استخدام التخصيص اليدوي الذي يتضمن "خمس خطوات بتسع ضغطات والتعامل مع معلومات غير واضحة وكاملة ومضللة".

وأشارت المجموعة إلى أنها قدمت أولاً شكاوى حول ممارسات تتبع المواقع في Google قبل ثلاث سنوات ولم يتخذ مفوض حماية البيانات الأيرلندي المسؤول قرارًا حتى الآن، ونظمت BEUC 10 مجموعات المستهلكين التي قدمت شكاوى في فرنسا والنرويج واليونان وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ردًا على ذلك، قدمت Google البيان التالي إلى TechCrunch:

نحن نعلم أن ثقة المستهلك تعتمد على الصدق والشفافية - وهذا هو السبب في أننا راهننا بنجاحنا المستقبلي على بناء ضوابط أبسط وأكثر سهولة وإعطاء الأشخاص خيارات أوضح، وبنفس الأهمية القيام بالمزيد باستخدام بيانات أقل، ونرحب بفرصة الانخراط فى هذا الموضوع المهم مع دعاة المستهلك والمنظمين في أوروبا، ويجب أن يكون الناس قادرين على فهم كيفية إنشاء البيانات من استخدامهم لخدمات الإنترنت، إذا لم يعجبهم فيجب أن يكونوا قادرين على فعل شىء حيال ذلك.

وقالت الشركة أيضًا إنها حاولت اتباع إرشادات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب "التزامًا مزدوجًا يتمثل في الدقة والكاملة من ناحية والمفهوم من ناحية أخرى، وأضافت أنها استندت في اختياراتها إلى "جهود بحثية مكثفة ، وإرشادات من [سلطات حماية البيانات] التابعة لـ DPA وتعليقات من المختبرين".

وقالت BEUC إن ممارسات Google لم تتغير منذ أن قدمت شكواها لأول مرة، وقال باشل: "نحن بحاجة إلى إجراء سريع من السلطات لأن وجود أحد أكبر اللاعبين يتجاهل اللائحة العامة لحماية البيانات أمر غير مقبول". "هذه الحالة ذات أهمية إستراتيجية حيث يجب إعطاء الأولوية للتعاون بين سلطات حماية البيانات عبر الاتحاد الأوروبي ودعمه من قبل مجلس حماية البيانات الأوروبى، وواجهت Google غضب الاتحاد الأوروبى من قبل ، حيث تلقت غرامة قدرها 5 مليارات دولار في 2018 بسبب ممارسات اختيار التطبيقات والمتصفح.