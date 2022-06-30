شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دورى البيسبول الرئيسى يستعين بنشر حكام من الروبوتات فى منطقة "الضربة" عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض روب مانفريد لـ ESPN ، إن دوري البيسبول الرئيسي سيقدم "على الأرجح" نظام منطقة الضربة الآلية بدءًا من عام 2024، وقد يستدعي حكام الروبوتات جميع الكرات والضربات ثم ينقلون المعلومات إلى لوحة تحكم، أو يكونون جزءًا من نظام مراجعة إعادة التشغيل الذي يسمح للمديرين بتحدي المكالمات، وقال مانفريد: "لدينا نظام آلى لمنطقة الضربة يعمل".

وتأتى التعليقات فى أعقاب غضب المعجبين من مكالمات الحكم الفائتة في الألعاب الأخيرة ، بما في ذلك خطأ وحشي في الضربة المنخفضة أثناء إمالة ديترويت تايجرز ومينيسوتا توينز، وغرد جمال سبنسر مدير الرياضة في Grand Rapids ABC ، ​​"هذا يكفى أعطنى رسائل آلية بالفعل

وتقوم MLB بتجربة أجهزة robo فى الدورى الثانوي Atlantic Triple-A league منذ عام 2019، وهي تستخدم نظام رادار دوبلر تم تطويره بواسطة TrackMan ، المعروف بأجهزة قياس سرعة الجولف ووفقًا لشبكة CBS يعمل النظام على النحو التالي: "يتم طرح الملعب ، ويتتبع TrackMan موقع الملعب ويحدده ، ويخبر الهاتف الحكم ما إذا كانت كرة أو ضربة ، ويقوم الحكم فعليًا بإجراء المكالمة خلف اللوحة."

وفى الإنصاف مع الحكام ، فإن استدعاء الكرات والضربات باستخدام 100 ميلا في الساعة من الكرات السريعة والكرات المنحنية القوية التي يتم التقاطها خارج المنطقة ليس بالأمر السهل، ولكن هذا هو بالضبط سبب اعتقاد المعجبين والنقاد والدوري نفسه أن الآلات يجب أن تتولى المهمة ، تاركًا لوحة التحكم للحكم على العلامات والمسرحيات الأخرى الأكثر ذاتية. كما جعلت الأنظمة الميكانيكية مباريات الدوري الأطلسي أقصر بمقدار تسع دقائق كاملة ، وفقًا لبيانات MLB.

وبموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية الجديدة للبيسبول ، يحق للدورى تغيير القواعد من جانب واحد ، بشرط أن يعطي الاتحاد إشعارًا بالموسم، وقال مانفريد بالفعل إن مثل هذا النظام لن يتم طرحه في العام المقبل ، لأن لجنة المنافسة الجديدة لن تعقد اجتماعها الأول حتى عام 2023، وبمجرد اجتماعها من المرجح جدًا أن توافق اللجنة على التغييرات منذ هيمنتها عن طريق الملكية ، وفقًا لـ ESPN.

من الجدير بالذكر، تعدMajor League Baseball ( MLB ) هى منظمة بيسبول الأمريكية المحترفة وأقدم البطولات الرياضية الاحترافية الكبرى في الولايات المتحدة وكندا.