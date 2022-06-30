شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google's Switch to Android يعمل على iOS الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهل Google على مستخدمى Android الجدد نقل بياناتهم من جهاز iPhone القديم اعتبارًا من اليوم ، وسيعمل تطبيق Switch to Android الخاص بالشركة على iOS مع جميع أجهزة Android 12، وكان البرنامج متوافقًا سابقًا فقط مع هواتف Pixel، وهو مفيد إذا كنت على وشك الانتقال من iOS إلى Android، وفقا لتقرير engadged.

وبمجرد حصولك على هاتفك الجديد، قم بتوصيله بهاتف Apple القديم، وأفضل رهان لك هو كابل Lightning to USB-C، ولكن يمكنك أيضًا ربط الجهازين معًا عبر شبكة WiFi، وبمجرد الاتصال حدد البيانات التى تريد نقلها وتتضمن خياراتك التطبيقات وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والرسائل فى هذه المرحلة، وسيهتم البرنامج بالباقى.

ويعد توقيت التوفر الأوسع لـ Switch to Android مثيرًا للاهتمام جزئيًا لأن WhatsApp سهّل مؤخرًا على مستخدمى iOS الجدد نقل سجلات الدردشة الخاصة بهم من هاتف Android قديم، ومن الواضح أن تطبيق Google لن يساعدك إذا قمت بالتبديل إلى Android قبل إعلان اليوم، ولكن إذا كان صداع نقل بياناتك هو ما أعاقك سابقًا، فلديك الآن سبب أقل للانتظار.