مميزات تطبيق Google Family Link للتحكم في هواتف أطفالك

تطبيق Google Family Link هو تطبيق رسمي من جوجل للآباء ليستطيعوا التحكم في هواتف أطفالهم، فكرة التحكم في هاتف طفلك هي فكرة مهمة جدًا يجب ان تبحث عنها، في الوقت الراهن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن ان تجعلك تقلق على طفلك/طفلتك، مع اتجاه شركة مثل شركة ديزني لدعم حركات مثل حركة دعم المثلية وتضمينها ضمن برامجها، انتشار المحتوى المنافي للأخلاق الفضيلة والتعاليم الدينية السليمة، الانترنت ليس المكان الأكثر أمانًا بالنسبة لطفلك، الانفتاح الكبير على المحتوى السيء سيجعلك تقلق على تربيتك لطفلك وستبحث دائمًا عن ما يعينك لتستطيع تثبيت التربية السليمة في طفلك، سنتحدث عن مميزات تطبيق Google Family Link وكيف أنه أفضل تطبيق للتحكم في هاتف طفلك ومراقبته.

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مميزات Google Family Link

مراقبة نشاط الطفل

يساعدك التطبيق على مراقبة نشاط طفلك على الهاتف، تستطيع معرفة الوقت الذي يقضيه طفلك على الهاتف المحمول، فيما يقضيه، هل يلعب لعبة ما؟ هل يشاهد أي شيء على أي موقع، مراقبة نشاط الطفل هي أول ميزة في التطبيق وأول خاصية يقدمها لك التطبيق لتستطيع متابعة ما يقوم به طفلك على الهاتف، ان وجدته يشاهد شيئًا يحتاج ان تتدخل وتنبهه عن هذا الشيء فستعرف بالتأكيد من خلال هذا التطبيق.

إدارة التطبيقات

متاجر التطبيقات تمتلئ بالتطبيقات التي تجعلك بالتأكيد تقلق على طفلك وعلى ما يشاهده طفلك، هناك تطبيقات تحمل اعلانات مؤذية، هناك تطبيقات العاب لا تحب ان يلعبها طفلك، هناك تطبيقات تعرض محتوى مسئ ومحتوى مخالف للتعاليم الدينية الحنيفة، هناك تطبيقات أخرى ليست مناسبة لفئة عمرية معينة فيمكن ان تخاف على طفلك من التطبيقات التي يستعملها فيجب عليك ان تفكر في وسيلة تمنعه عن تطبيقات معينة فالتطبيق سيعطيك صلاحية ان تصل الى التطبيقات التي يستعملها طفلك على الهاتف فهذا جيد.

توصية بالتطبيقات الأفضل لطفلك

نعود للحديث عن التطبيقات، هناك تطبيقات لا تريد ان يستعملها طفلك، هناك تطبيقات أخرى تخاف ان يستعملها طفلك، فما الحل؟ يوفر تطبيق Google Family Link ميزة جيدة وهي ان يرشح لك التطبيقات الأنسب لطفلك، يرشح لك تطبيقات علمية او تطبيقات تربوية مثلًا ويرشح لك تطبيقات أخرى تناسب فئته العمرية، العاب تكون مسلية بحق، فلا تخاف ان يستعمل طفلك أي تطبيقات سيئة، فهذا جيد جدًا.

ضبط الحدود للوقت المسموح به

استعمال الهاتف بكثرة ولوقت طويل وباستمرار أمر ضار، حاول ان تخالفني في هذه النقطة، هل ستترك طفلك أمام هاتفه طول الوقت؟ بالطبع لا، لا يجب ان تترك طفلك امام هاتفه طول الوقت، وهذه ميزة تتيح لك جوجل استعمالها عن طريق تحديد وقت أقصى او حد أقصى لاستعمال الهاتف، ساعتين مثلًا في اليوم، وقت كافي لطفلك ليلعب ويشاهد أي محتوى على يوتيوب أو أي شيء، او حتى عدة ساعات تحددها انت وتحدد متى يستطيع الطفل استعمال هاتفه، نقاط مهمة وجيدة.

قفل الجهاز

Google Family Link يريدك ان تتحكم في هاتف طفلك بالكامل، فمثلًا انت لا تريد لطفلك ان يستعمل الهاتف طول اليوم، تريد ان تمنعه عن الهاتف لفترة زمنية طويلة، فيمكنك قفل الهاتف تمامًا ولا يستطيع طفلك استعمال الهاتف لفترة زمنية معينة تحددها انت، يمكنك مثلًا ان تغلق الهاتف من التاسعة مساءًا حتى التاسعة صباحًا في اليوم الذي يليه، 12 ساعة تمنع طفلك من استعمال الهاتف، بالطبع هذا افضل له وانت تحدد الأنسب لطفلك.

الإطلاع على موقعه الجغرافي

متابعة موقع طفلك الجغرافي أمر مهم جدًا، في مصر الأطفال يذهبون الى الدروس الخصوصية او يذهبون وحدهم الى المدارس، او حتى ان كان طفلك في سن 10 أعوام مثلًا فهو يقضي بعض الوقت مع أصدقائه في النادي او في نزهة مع بعضهم، يجب عليك ان تعرف أين موقعه الجغرافي، لا تريده ان يذهب الى منطقة بعيدة عن المنزل بشكل كبير، ان تأخر فيجب ان تعرف اين هو، معرفة الموقع الجغرافي تساعدك على الإطمئنان على طفلك ومعرفة أين هو.

الخلاصة – تطبيق Google Family Link والتحكم المطلق في هاتف طفلك والتربية

تربية الأطفال من الأمور الصعبة جدًا، لتنشأ طفلك على مستوى واسع من الثقافة وعلى مستوى عالي من الوعي، وعلى القيم والأخلاق السليمة في الوقت الراهن فهذه مهمة صعبة كوالد او والدة ستواجه العديد من المعوقات، ستواجه العديد من الأسألة والعديد من النقاط التي تجعلك تخاف على طفلك أكثر وأكثر، مع انتشار محتوى غير مناسب للأطفال، نقطة السيطرة المطلقة والتحكم المطلق في هاتف طفلك صارت نقطة مهمة، قد تختلف معي وقد تتفق، لكني أرى ان التحكم في هاتف الطفل من الأمور المهمة جدًا في الوقت الراهن، انت تواجه العديد من الأمور التي تنافي تعاليم دينك، التي ستبعد طفلك عن الفطرة السليمة، وعن الأخلاق التي تريده ان يشب عليها، فالسيطرة المطلقة على الهاتف تبدو ضرورية لتبعده عن كل ما تريد ان تبعد طفلك عنه ولذلك تطبيق Google Family Link تطبيق ضروري يجب ان تستعمله، تربية طفلك أمر صعب ومهمة ثقيلة يجب الا تتكاسل عنها، فاستعن بالله فيها واستعن بوسائل المساعدة التي تحتاجها.