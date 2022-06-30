شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق Capstone نحو القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن نجاح عملية إطلاق قمر Capstone إلى الفضاء في إطار برنامجها لاستكشاف القمر، وقال بيان صادر عن الوكالة "تمت بنجاح عملية إطلاق قمر Capstone إلى الفضاء، القمر أطلق يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، من مطار فضائي في شبه جزيرة ماهيا في نيوزلندا، تمام الساعة 5:55 بالتوقيت المحلي (12:55 بتوقيت موسكو)، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ من نوع Electron تابع لشركة Rocket Lab الأمريكية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشارت ناسا إلى أن القمر المذكور كان من المفترض أن يطلق سابقا ويبدأ مهامه ما بين 31 و22 يونيو العام الجاري، لكن الخطة وعملية إطلاقه أجلتا عدة مرات بسبب التحضيرات لعملية الإطلاق".

وذكرت الوكالة في وقت سابق "أن المهمة الأساسية لـ Capstone ستتركز على المساعدة في احتساب وتحديد مدار محطة Gateway القمرية التي ستطلق في إطار برنامج Artemis الفضائي الدولي، وأن القمر من المفترض أن يصل إلى مداره الفضائي المحدد بعد 3 أشهر من إطلاقه، وسيعمل في الفضاء نصف سنة على الأقل".

أعلنت ناسا عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها بأن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.