شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه انفجار نيزك تونجوسكا وما تأثير الحدث على كوكب الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد كوكب الأرض العديد من الأحداث الكارثية على مر التاريخ، ولعل من بينها انفجار نيزك تونجوسكا الذى حدث في مثل هذا اليوم في 30 يونيو ولكن من عام 1908 أي منذ أكثر من 100 عام.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، انفجرت كرة نارية عملاقة فوق غابات تونجوسكا في سيبيريا في ذلك الوقت، مما أدى إلى تدمير مئات الأميال من الغابات، والسبب الدقيق لم يتم الكشف عنه، فإن في وقت الانفجار، كان من الصعب جدًا الوصول إلى هذا الجزء البعيد من سيبيريا للبحث عن أدلة حول ما يمكن أن يحدث.

لكن أخيرًا في عام 1927، قاد عالم يُدعى ليونيد كوليك أول بعثة بحثية للتحقيق في المشهد، ومع ذلك، لم يعثروا على فوهة بركان أو أي شظايا نيزك، وظل اللغز دون حل، إلا أنه يعتقد العلماء الآن أن مذنبًا أو كويكبًا قد انفجر في الغلاف الجوي، وأدى هذا إلى انفجار هواء مع موجات صدمية قوية بما يكفي لتدمير الغابة.