شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألعاب الواقع المعزز Niantic تسرح 90 موظفا وتلغى 4 مشاريع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم مطورة بوكيمون Pokémon Go Niantic بتسريح 8% من قوتها العاملة، والتي يقال إنها تضم ​​حوالى 85-90 وظيفة، كما ألغت شركة ألعاب الواقع المعزز أربعة مشاريع.

وبحسب ما ورد كتب المدير التنفيذي جون هانكي في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أن Niantic "تواجه وقتًا من الاضطرابات الاقتصادية" وكان عليها "زيادة تبسيط عملياتنا من أجل وضع الشركة على أفضل وجه" لمواجهة أى اضطراب اقتصادى فى المستقبل، وفقا لتقرير engadged.

وقال متحدث باسم نيانتيك لوكالة بلومبرج، التى نشرت الخبر لأول مرة: "لقد قررنا مؤخرًا إيقاف الإنتاج في بعض المشاريع وتقليل القوى العاملة لدينا بنحو 8% للتركيز على أولوياتنا الرئيسية"، ونحن ممتنون لمساهمات أولئك الذين غادروا نيانتيك ونحن ندعمهم خلال هذا التحول الصعب."

وإحدى الألعاب التى تم تأجيلها هي Transformers: Heavy Metal. أعلن Niantic و Hasbro عن هذا اللقب في عام 2021 وكانا يختبرانه في بعض الأسواق منذ الصيف الماضي.

وقامت Niantic أيضًا بتجهيز مشروع مسرحى غامر يسمى هاملت.

وكانت تعمل على هذا المشروع مع مجموعة Punchdrunk المسرحية، والتي كانت وراء إنتاج غامر لماكبث يسمى Sleep No More، وويطلق على المشروعين الآخرين على الرفوف اسم Blue Sky و Snowball.

ولم تتمكن Niantic حتى الآن من استعادة النجاح المذهل الذي حققته لعبة Pokémon Go لعام 2016، وأغلقت الشركة لعبة AR تعتمد على Harry Potter في وقت سابق من هذا العام، وتلاحظ بلومبرج أن العناوين المستندة إلى Catan (التي تم إغلاقها العام الماضي) و Pikmin من Nintendo لم تنجح أيضًا.

وتأتى أخبار تسريح العمال وإلغاء المشاريع بعد يوم واحد من إعلان Niantic عن NBA All-World، وهي لعبة كرة سلة تقوم بصنعها بالتعاون مع NBA ورابطة لاعبى الدورى، وفى الوقت نفسه، ستصدر الشركة قريبًا تطبيقًا سيساعد لاعبي Pokémon Go على الدردشة مع بعضهم البعض، كما إنها تعمل أيضًا على لعبة أصلية تسمى Peridot وتتعاون مع شركات أخرى على تطبيقات AR