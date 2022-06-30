شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف بقعة على سطح المريخ يعتقد العلماء وجود علامات على الحياة هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا صورة تم التقاطها على سطح المريخ تظهر بقعة يعتقد العلماء أنها يمكن أن تجد أول دليل على وجود حياة جرثومية قديمة بعيدًا عن الأرض.

وتم التقاط الصورة بواسطة المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا وتوضح ما يسميه فريق المهمة في مختبر الدفع النفاث في جنوب كاليفورنيا "البحيرة المسحورة"، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

والآن، سوف يلاحظ النسر بينكم أنه بالنسبة للبحيرة، تبدو جافة جدًا، وذلك لأن كل مياه المريخ اختفت من سطحه منذ مليارات السنين.

ولكن عندما كانت المياه موجودة هناك ، فهناك فرصة معقولة لإيوائها حياة، وهذا دليل على تلك الحياة التي تسعى المثابرة إلى العثور عليها خلال مهمتها المستمرة.

وتقع بحيرة Enchanted في دلتا على الطرف الغربي من Jezero Crater ، والتي يعتقد العلماء أنها كانت مليئة بالمياه منذ مليارات السنين، والدلتا عبارة عن منطقة ضخمة على شكل مروحة تحتوي على طبقات رقيقة من الصخور الرسوبية، وهو بالضبط نوع الميزة الجيولوجية التي قد تمنح العلماء الاختراق الذي يبحثون عنه.

هذا لأن الصخور تتكون من الطين والطمي والرمل من نهر كان يتدفق مرة واحدة إلى بحيرة فوهة البركان، لذلك فإن أي كائنات كانت موجودة في ذلك الوقت سيتم التقاطها داخل الطبقات، "مجمدة بمرور الوقت كأشكال حياة متحجرة"، قالت وكالة ناسا.

وتعليقًا على صورة المثابرة لـ Enchanted Lake، قالت كاتي ستاك مورغان ، نائبة عالم المشروع في المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا : " لقد كان حبًا من النظرة الأولى، وقدمت هذه الصورة أول لمحة عن قرب للصخور الرسوبية - تلك التي كنت أكثر حرصًا على استكشافها منذ أن تم تسمية Jezero موقع الهبوط للمثابرة منذ ما يقرب من أربع سنوات ".

ومنذ التقاط الصورة فى أبريل، سافر المثابرة إلى أعلى الدلتا وهى حاليًا فى حقل من الصخور الرسوبية أطلق عليه فريق البعثة اسم "Hogwallow Flats".

وفى الأسابيع المقبلة، ستحلل المثابرة بعض الصخور القريبة، وقد تأخذ عينة من خلال الحفر فيها. بعد ذلك ، سيقرر الفريق ما إذا كان سيرشد المثابرة إلى Enchanted Lake للحصول على مزيد من العينات أو توجيه العربة الجوالة إلى مكان آخر.

وستتم إعادة العينات التى تم جمعها إلى الأرض في مهمة منفصلة، مما يتيح للعلماء استخدام أدوات متطورة لتحليل المواد لتحديد ما إذا كانت الحياة موجودة على المريخ فى النهاية، وسيكون مثل هذا الاكتشاف رائعًا فى حد ذاته ، لكنه قد يساعد العلماء أيضًا في الكشف عن بعض أسرار كيفية تطور الحياة هنا على الأرض.