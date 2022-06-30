الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت الهيئة، أن اليوم، يشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.