شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ظاهرة "ستيف" الغامضة الشبيهة بالشفق القطبى.. تفاصيل فلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أول وصف محتمل لظاهرة الشفق القطبي إلى ما يقارب 3 آلاف عام وهو عبارة عن اصطدام موجات مغناطيسية تبعث ألوان زاهية فى السماء، ومع ذلك، لا يزال العلماء يكشفون ظواهر شفقية غير مسجلة من قبل، وقد تكون "ستيف" أحدث مثال على الظواهر الضوئية الغامضة، التي اكتشفت حديثا، مع ظهور أول منشور علمي حولها في عام 2018، والتي لا تزال تحمل الكثير من الغموض الذي يحير العلماء إلى يومنا هذا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن ما يعرف عن الظاهرة حتى الآن هو أنها على الأرجح ليست شفقا قطبيا على الإطلاق، ويبدو أن دراسة حديثة لا تؤكد ذلك فقط، بل وتقدم تفسيرا محتملا حول أصولها وطبيعتها، وفي 17 مارس 2015، اخترق قوس من الضوء الأحمر الدموي السماء على ارتفاع مئات الأميال فوق نيوزيلندا.

وعلى مدار النصف ساعة التالية، لاحظ أحد مراقبي السماء الهواة ذلك القوس وهو يتحول أمام عينيه إلى واحد من أكثر الألغاز الجوية المحيرة على الأرض، العرض الضوئي الغريب المعروف باسم "ستيف" (STEVE)، وهو ما كشفته الصور التي تم إصدارها حديثا.

وإذا كنت لا تعرف معنى "ستيف" (STEVE)، فهي اختصار للعبارة الإنجليزية Strong Thermal Emission Velocity Enhancement، أي "تعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية".

وأكد العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة، أن "ستيف" لم يكن شفقا قطبيا، وهو التوهج متعدد الألوان الذي يظهر عند خطوط العرض العالية عندما تصطدم جزيئات الطاقة الشمسية بالذرات المرتفعة في الغلاف الجوي للأرض. وبدلا من ذلك، كانت "ستيف" ظاهرة منفصلة وفريدة من نوعها "غير معروفة تماما" للعلم.

وعلى عكس الأضواء الشمالية (الشفق القطبي)، التي تميل إلى الوميض في نطاقات عريضة من الضوء الأخضر أو الأزرق أو المحمر اعتمادا على ارتفاعها، تظهر ظاهرة "ستيف" عادة كشريط واحد من الضوء الأبيض-الأرجواني، الذي يرسل خطوطا مستقيمة لأعلى لمئات الأميال.

وفي بعض الأحيان يكون مصحوبا بخط أخضر متقطع من الأضواء يُعرف بظاهرة "سياج الوتد" (picket fence). ويظهر كل من "ستيف" ورفيقه السياج أقل بكثير في السماء من الشفق القطبي النموذجي، في جزء من الغلاف الجوي يُعرف باسم المنطقة تحت الذرية، حيث من غير المحتمل أن تتعدى الجسيمات الشمسية المشحونة.

والآن، قام بحث جديد نُشر في مجلة Geophysical Research Letters بربط "ستيف" بهيكل آخر تحت ذري، يُعرف باسم أقواس الشفق الأحمر المستقرة (SAR)، لأول مرة.

وفي الدراسة الجديدة، قارن الباحثون لقطات من New Zealand Skywatch's مارس 2015 مع ملاحظات الأقمار الصناعية المعاصرة وبيانات من جهاز تصوير السماء بالكامل في مرصد ماونت جون التابع لجامعة كانتربري القريبة. وأعطى الجمع بين هذه المصادر الثلاثة الباحثين نظرة شاملة على مظهر "ستيف" غير المتوقع في تلك الليلة.

وبدأ عرض السماء، أحمر اللون، في ذلك المساء بظهور قوس الشفق الأحمر المستقر، وغطى ما لا يقل عن 185 ميلا (300 كيلومتر) فوق دنيدن في نيوزيلندا.

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن ظهور القوس تزامن مع عاصفة مغناطيسية أرضية قوية - وهي تساقط جزيئات شمسية مشحونة في الغلاف الجوي العلوي للأرض - استمرت لمدة نصف ساعة تقريبا.

ومع انحسار العاصفة، أفسح القوس الأحمر المجال تدريجيا للخط البنفسجي المميز لـ "ستيف"، والذي اخترق السماء في نفس المكان تقريبا، وقبل أن يتلاشى عرض "ستيف" مباشرة، لمع هيكل السياج الأخضر في المشهد.