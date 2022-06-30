شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصاروخ الأطول فى العالم جاهز لاختبارات منصة الإطلاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح صاروخ Super Heavy Rocket الخاص بـ SpaceX Starship جاهز لما يمكن أن يكون اختباره النهائي لمنصة الإطلاق قبل رحلة اختبار مدارية محتملة في يوليو، وتم نقل Super Heavy Booster 7 الضخمة، التي تحتوي على 33 محركًا من Raptor، إلى منصة الإطلاق المدارية في 23 يونيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وضعت ذراع آلية ضخمة الصاروخ على منصة الإطلاق، وكانت هناك حاجة إلى قدر كبير من العمل حتى تصل الشركة إلى هذه النقطة نظرًا للعدد الكبير من محركات صاروخ Raptor في Super Heavy.

كما أن Aerojet Rocketdyne، التي تصنع أيضًا صواريخ الدفع، لديها هدف بناء أربعة محركات صاروخية RS-25 فقط لناسا هذا العام.

ويعمل ماسك الآن على بناء ما لا يقل عن أربعة محركات صاروخية من Raptor في الأسبوع، ويمكن مقارنة المحركين المختلفين من حيث قوتهما.

ويحتوي موقع جنوب تكساس على برج ضخم إطلاق وإمساك، والذي سيدعم الصاروخ المكدس بالكامل أثناء جميع العمليات.

كما أنه بعد وقت قصير من الإطلاق، ستلتقط المرحلة الأولى من التعزيز باستخدام ذراع روبوتية ضخمة حيث يبطئ الصاروخ بالقرب من الأرض.

وقال ماسك سابقًا خلال عرض تقديمي لسبيس إكس: "هذا البرج، من التصميم إلى البناء، استغرق 13 شهرًا".

وأضاف ماسك، "نحن نهدف إلى إعادة الاستخدام السريع، ولهذا السبب ستقلع الداعم ثم تعود إلى برج الإطلاق وتهبط على الذراعين بشكل طموح، وهذا يبدو مجنونًا".