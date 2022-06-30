شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استكشاف رسالة فشل الاتصال على أيفون وإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تفشل المكالمة على هاتف أيفون، وتظهر رسالة "Call Failed" ولا يكون من الواضح السبب وراء ذلك، ويمكن أن يكمن الخطأ في شبكتك الخلوية أو جهاز أيفون نفسه، وإذا كنت تحاول إجراء مكالمة دون جدوى، فإليك أكثر الطرق شيوعًا لإصلاح رسالة فشل المكالمة إذا كانت المشكلة في الواقع تكمن في جهاز أيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





حاول إجراء مكالمتك مرة أخرى

يعد أول شيء يجب عليك فعله هو محاولة إجراء المكالمة مرة أخرى، في كثير من الأحيان، تفشل المكالمة بفضل خلل متقطع في الشبكة، وستعمل المكالمة بشكل جيد بعد دقيقة، لذلك قبل أن تفعل أي شيء آخر، اضغط على زر الاتصال لإعادة الاتصال برقمك الأخير.





يعد تبديل وضع الطائرةأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل المكالمة هو وجود خلل في اتصالك الخلوي، ويمكنك إصلاح هذا بشكل عام عن طريق إيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، وللقيام بذلك، قم بتمكين وضع الطائرة.

1. اسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة لرؤية مركز التحكم.

2. اضغط على أيقونة وضع الطائرة في أعلى اليسار، ثم انتظر حوالي 30 ثانية.

3. اضغط فوق رمز وضع الطائرة مرة أخرى لإعادة تمكين شبكتك الخلوية.

بعد إعادة الاتصال، حاول إجراء مكالمتك مرة أخرى.





حاول نقل موقعكقد يكون من المحتمل أنك في موقع به خدمة سيئة، ومن ثم سترى شريطًا أو اثنين من قوة الإشارة في الجزء العلوي من هاتفك، ولكنه سيء بدرجة كافية بحيث لا يمكن في الواقع أن يكمل الاتصال.