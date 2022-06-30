شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تسعى آبل لإسقاط دعم iPad home hub فى التحديث الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط آبل لإسقاط دعم iPad home hub في التحديث الجديد، حسبما يشير النص المكتشف في كود الإصدار التجريبي من iOS 16، ووفقًا للشركة لا يفقد iPad الدعم لما يمكنه فعله، لكنه لن يحصل على ترقية مهمة ستكون متاحة لاحقًا.

قالت المتحدثة باسم شركة آبل كاثرين فرانكلين في بيان نقله موقع The Verge: "سيستمر iOS 16 و iPadOS 16 في دعم iPad كمحور منزلي دون أي خسارة في الوظائف"، حيث تخطط آبل لتقديم بنية جديدة لتطبيق Home الجديد في iPadOS 16 ، ولن يتم دعم iPad كمحور منزلي بهذه البنية.

بيان فرانكلين الكامل:

"إلى جانب هذه الإصدارات، سيقدم تطبيق Home بنية جديدة لتجربة أكثر كفاءة وموثوقية. نظرًا لأن iPad لن يتم دعمه كمحور منزلي بهيكل جديد ، فلن يحتاج المستخدمون الذين يعتمدون على iPad لهذا الغرض إلى تحديث بنية المنزل ويمكنهم الاستمرار في الاستمتاع بجميع الميزات الموجودة " وفقا لموقع ذا فيرج.

كانت شركة Apple غامضة بشأن ما تتكون منه ترقية البنية بالضبط. خلال الكلمة الرئيسية في WWDC 2022 ، قال كوري وانج من شركة Apple: "لقد أعدنا تصور "تطبيق المنزل الجديد" من الألف إلى الياء بدءًا من البنية الأساسية بحيث يكون أكثر كفاءة وموثوقية، خاصة للمنازل التي تحتوي على العديد من الملحقات." وستظل قادرًا على استخدام تطبيق Home الجديد على جهاز iPad دون الترقية إلى هذه البنية الجديدة. ستكون الترقية متاحة في إعدادات تطبيق Home في تحديث لاحق لـ iPadOS 16 وفقًا لفرانكلين.