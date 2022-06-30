شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Facebook يختبر قنوات صوتية تشبه Discord فى المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم Facebook بتجربة ميزة صوتية جديدة للمجموعات، وتقوم الشركة باختبار القنوات الصوتية، والتي ستجلب محادثات صوتية تشبه Discord إلى المجموعات وقد شارك Facebook فى منشور مدونة.

ويحتوى Facebook بالفعل على ميزات صوتية للمجموعات ذات الغرف، ولكن على عكس هذه الميزة المخصصة للمحادثات الصوتية لمرة واحدة، فإن القنوات الصوتية هي مساحات مخصصة حيث يمكن لأعضاء المجموعة التحدث مع بعضهم البعض في أي وقت مثل Discord، وفقا لتقرير engadged.

وهذا التغيير هو أحد التحديثات العديدة التى تختبرها الشبكة الاجتماعية وتقوم الشركة أيضًا بتجربة أنواع أخرى من "القنوات" ، وهي مجموعات فرعية بشكل أساسي داخل كل مجموعة على Facebook ، حيث يمكن للأعضاء مناقشة موضوعات محددة، وتوجد قنوات دردشة مجتمعية تنظم سلاسل رسائل جماعية حول مواضيع ذات صلة بمجموعة معينة ؛ بالإضافة إلى قنوات التغذية المجتمعية ، وهي مساحات تعتمد على الموضوعات داخل المجموعة.

ويختبر Facebook أيضًا شريطًا جانبيًا جديدًا سيجعل مجموعات المستخدمين أكثر بروزًا في تطبيقه (ولديه اختصارات مخصصة لإنشاء قنوات جديدة)، وفى الوقت الحالى كل هذه الميزات عبارة عن اختبارات ستكون متاحة فقط لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين ، لكن الشركة تنوى طرح التغييرات على نطاق أوسع بمرور الوقت.

وتأتى التحديثات فى الوقت الذي يتطلع فيه Facebook إلى تغييرات أكبر لتطبيقه الرئيسى، وتعمل الشركة على إعادة تصميم أوسع من شأنها إعادة توجيه خلاصات المستخدمين حول التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أكثر من الرسوم البيانية الاجتماعية الحالية، وفى الوقت نفسه يهدف الشريط الجانبي الجديد إلى ضمان بقاء المجموعات بارزة ويمكن الوصول إليها بسهولة بمجرد تغيير الخلاصة الرئيسية للتطبيق.