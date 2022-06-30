شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين كيفية إيقاف وضع تقييد المحتوى على يوتيوب بسطح المكتب والهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح وضع تقييد المحتوى للمستخدمين بتصفية "المحتوى المحتمل للكبار" على يوتيوب باستخدام أشياء مثل العناوين والأوصاف والبيانات الوصفية والقيود العمرية، كما أنه يحظر التعليقات على جميع مقاطع الفيديو، حتى تلك التي يمكنك مشاهدتها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يجب أن يستغرق إيقاف تشغيل "وضع تقييد المحتوى" دقيقة واحدة فقط، بشرط أن تكون قد سجلت الدخول إلى حساب YouTube الذي استخدمته لإعداد "وضع تقييد المحتوى"، وأنك تستخدم جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف.

إليك ما عليك القيام به لإيقاف تشغيل "وضع تقييد المحتوى" على يوتيوب باستخدام كمبيوتر سطح المكتب أو تطبيق الهاتف.



كيفية إيقاف تشغيل وضع تقييد المحتوى على يوتيوب على سطح المكتب كيفية إيقاف تشغيل وضع تقييد المحتوى على يوتيوب على سطح المكتب هذه عملية سريعة وسهلة للغاية لإكمالها، بمجرد أن تعرف إلى أين تذهب:

1. انتقل إلى youtube واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2. قم بالتمرير إلى أسفل تلك القائمة واضغط فوق وضع تقييد المحتوى: تشغيل.

3. قم بإيقاف تشغيل خيار تنشيط وضع تقييد المحتوى (سيتحول من اللون الأزرق إلى الرمادي).

كيفية إيقاف تشغيل وضع تقييد المحتوى على YouTube في تطبيق الهاتف وتعد عملية إيقاف تشغيل "وضع تقييد المحتوى" على تطبيق الهاتف هي بنفس سهولة إصدار سطح المكتب من YouTube.

1. افتح تطبيق YouTube واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2. اضغط على الإعدادات.

3. اضغط على عام.

4. قم بإيقاف تشغيل "وضع تقييد المحتوى".