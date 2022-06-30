شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة صينية تحصل على صور لـ"الكوكب الأحمر" بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مركبة فضاء صينية غير مأهولة من الحصول على بيانات مصورة تغطى كوكب المريخ بأكمله، منها صورة لقطبه الجنوبي، بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل عام 2021، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووصلت مركبة الفضاء "تيانوين-1" بنجاح إلى الكوكب الأحمر فى فبراير 2021 في أول رحلة فضائية للصين، وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.



صورة المريخ

ومن بين الصور التى التقطت من الفضاء، وفق لرويترز، أول صور صينية للقطب الجنوبي لكوكب المريخ حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبى للكوكب.

ويشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للكوكب المريخ.

وانفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.